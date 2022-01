Гороскоп на 1 лютого 2022 року дасть пораду, як краще уникати неприємностей і зробити свій день щасливим та успішним. Читайте гороскоп на 1 лютого від екстрасенсів СТБ.

У Овнів може бути емоційний день. Свою енергію краще спрямовувати на справи. Можливо, у когось для вас є важливі завдання. День варто присвятити очищенню аури.

День підходить для впорядкування думок і планів. Якщо кинути оком навкруги, можете побачити, що у вас дуже зацікавлена людина поряд. Можливі сюрпризи на роботі.

У вас може бути багато паперової роботи. Вам можуть зробити заманливу ділову пропозицію. Час потурбуватися про своє здоров’я ― це дасть змогу уникнути неприємностей найближчим часом.

На Раків чекає багато сюрпризів, але ви самі вирішуватимете, чи вони позитивні, чи негативні. Варто уникати конфліктів ― вони можуть вплинути на ваше здоров’я. Вдома треба зайнятися прибиранням.

Ваш партнер або партнерка готують для вас несподіванку, яка може змінити життя. Можливі великі фінансові операції. Імовірно, вам треба буде переглянути пропозиції щодо нерухомості.

Керівник може сам завести розмову про підвищення зарплати. День підходить для планування. Можна почати масштабний проєкт, який матиме віддачу.

У Терезів збалансований день, який не варто псувати участю у конфліктах та дискусіях. Є шанс завершити важливу справу, із якою були проблеми вже довгий час.

Якщо не сидіти ввечері вдома, можна зустріти людину, з якою у вас буде бурхливе і цікаве майбутнє. Ваш настрій відіграватиме вирішальну роль в усіх справах.

Хтось із близьких потребує вашої уваги та допомоги. У цей день можна виправити кармічні помилки, допущені в минулому. Не варто втрачати концентрацію та витримку.

Можливо, у Козерогів будуть конфлікти у професійній сфері. Варто звернути увагу на своє здоров’я та обмежити контакти з великими скупченнями людей. У вівторок вашу вірність та лояльність можуть піддати перевірці.

Водоліїв приємно здивують близькі знайомі та друзі. Можливо, вас покличуть на гучну вечірку, де ви можете зустрітися зі своїм єдиним і коханим.

У вівторок Рибам не варто нервувати. Буде багато спокус протягом дня, на роботі випробовуватимуть особисті кордони. Вдома на вас чекає затишок і приємні улюблені заняття.

