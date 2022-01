Гороскоп на тиждень з 31 січня до 6 лютого 2022 року

Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Кого чекає раптова зміна планів, а хто має приділити час близьким? Читайте в гороскопі на тиждень ‌з 31 січня до 6 лютого 2022 року.

Цього тижня Овнам доведеться нагадати оточенню, що вони сильні тілом і духом і не схильні підкорятися! До середини тижня войовничий настрій спаде, і Овни знову стануть чуйними та співчутливими.

Тельцям цього тижня доведеться бути наполегливими і стриманими. Саме це допоможе наблизити грошовий успіх. З легкістю даватиметься вирішення різних дрібних питань.

Тиждень готує Близнюкам зміни, які вони зустрінуть із радістю. Навколишні будуть щирими й товариськими, намагайтеся іноді відволікатися від власних проблем та більше часу приділяти близьким.

Цього тижня Раків наздожене тягар справ, який накопичився в них за місяць, але незважаючи на сильну завантаженість, емоційне тло Раків нормалізується. Легкість та звільнення будуть приємними бонусами до вихідних.

Цей тиждень змусить Левів узяти все під свій контроль. Виявляється, не всім близьким можна довіритись. Натомість у любовних справах на Левів чекають сюрпризи та нові етапи.

Дівам доведеться бути дуже старанними, щоб начальство та близькі помітили їхню наснагу та потенціал. Діви цього тижня будуть енергійними та владними! У вихідні варто більше часу приділити своїй зовнішності.

Цього тижня Терези прагнутимуть спокою та порядку. Роздратування викликатимуть галасливі та злі люди. Терезам захочеться зайнятися затишком оселі і порадувати рідних.

Цього тижня Скорпіони намагатимуться здійснити свої заповітні мрії. Вони стануть дуже егоїстичними й наполегливими. Краще не потрапляти під гарячу руку Скорпіонів і не втручатися, інакше ризикуєте зіпсувати стосунки з цим знаком.

Тиждень підготував для Стрільців особливі випробування. Життя вирішило влаштувати перевірку на міцність. Стрільці з нею чудово впораються і будуть винагороджені.

Тиждень для Козерогів буде вдалим. Не доведеться турбуватися про робочі справи, бо Козеріг усе робив вчасно! Відпочинок і ще раз відпочинок! Вихідні краще провести за посиденьками із сім’єю.

Тиждень готує для Водоліїв багато нових захоплень, які затягнуть їх із головою. Представники цього знака зодіаку самі собі розкриються по-новому. Варто звернути особливу увагу на несподіване захоплення, можливо, це стане вашою професією в найближчому майбутньому.

Тиждень принесе Рибам успіхи не лише в робочих справах, а й у сімейних. Вами пишатимуться близькі. Варто звернути особливу увагу на відпочинок, краще зайнятися медитацією, щоб відновити духовні ресурси.

