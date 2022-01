Гороскоп на 31 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому день принесе зміни, а кому перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 31 січня від екстрасенсів СТБ.

У понеділок вам, можливо, буде важко утриматись від різких змін курсу. А даремно, міняти поки що нічого не варто.

Не займайтеся висловлюванням припущень, від цього ви лишень матимете безглуздий вигляд і не більше. Вам варто говорити лише про те, що ви знаєте напевно.

Найпрекрасніші відкриття, як відомо, народжуються на стику різних наук. Ви можете досягти чогось незвичайного, якщо приймете цей факт до уваги.

Густий туман, що оточує вас останнім часом, почне потихеньку розвіюватися. Поле діяльності, що відкривається, вразить вас своїми розмірами. Доведеться засукати рукави і починати активно його обробляти.

Не спирайтеся на припущення, ухвалюючи те чи інше рішення. Ваша інтуїція тільки чекає зручного моменту, щоб вас підвести.

Вас можуть залучити до процесу вирішення абсолютно чужого вам питання, що спричинить досить несподівані наслідки. Аж до кардинальної зміни ваших інтересів.

Відчуття вічного цейтноту у будь-якій сфері діяльності ― ситуація постійна та абсолютно нормальна. І це ще не причина, щоби відмовляти собі у відпочинку.

Не варто ставити запитань більше, ніж ваші співрозмовники зможуть перетравити, бо неперетравлені питання дуже шкідливі для їхнього здоров’я. А навіщо вам хворі співрозмовники?

Вас тягнутиме до зміни всього, що можна змінити. Результатом цього дня можуть стати переклеєні шпалери, повністю змінена зачіска або тверде рішення поїхати до Африки.

Ви вагаєтеся, перебуваючи в тяжкому процесі вибору між бажанням наплювати на все з високої дзвіниці та необхідністю підтримувати деякі зв’язки. Шукайте золоту середину, тим більше, що дзвіниці може поблизу і не виявитися.

Між вами та вашою половиною сьогодні можуть виникнути деякі розбіжності, що може призвести до довготривалої сварки. У цій ситуації не зайвою виявиться допомога третьої особи.

Проведіть хоча б кілька годин поза домом. Ваша аура розростається до неймовірних розмірів, її варто розправити і провітрити на просторі.

