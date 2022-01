Гороскоп на 28 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Кому день принесе зміни, а кому перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 28 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни будуть здатні асимілюватися в новому колективі чи іншій країні. Багато хто отримає задоволення від участі у великомасштабних культурних чи громадських заходах. Не підведіть тих, хто вам довіряє та сприяє вашому розвитку. Не потурайте бажанню перебувати «у світлі прожекторів».

Крім звичного графіка «дім―робота―дім» на Тельців чекають громадські обов’язки, які заберуть багато часу і сил. Нова прихильність може бути нетривалою. Взявшись за будь-яку справу, не кидайте її незавершеною. Виберіть ціль і йдіть до неї, поки її не досягнете.

Цей день посилить консервативні нахили. Замість пошуку нових шляхів і концепцій Близнюки віддадуть перевагу випробуваним і перевіреним на практиці способам досягнення цілей. Завзятість та працелюбність дадуть вам змогу досягти високих результатів.

У вас чудова пам’ять, і ви можете досягти успіху у сфері фінансів або права. Не варто сваритися з партнерами, від яких ви залежите. Уникайте навіть можливої ​​конфронтації, особливо у першій половині дня.

На службі на вас чекають контакти з цікавими нестандартними людьми. Спілкуючись із ними, ви зненацька відкриєте нові джерела доходів, про які раніше не підозрювали. Начальники зможуть визначити правильний вихід зі спірної ситуації. Ваше завдання ― гармонізувати стосунки у межах будь-якого колективу, пов’язаного одними інтересами.

Цей день перевірить Дів на міцність, випробує їхні професійні якості, силу волі та психологічну стійкість. Фінансові витрати, напевно, виявляться невиправданими. Вам доведеться сподіватися тільки на себе, бо оточення навряд чи вам допоможе.

Це ідеальний час для фінансового планування, укладання ділових угод і підписання фінансових контрактів. Якщо зумієте побудувати чіткий план дій і будете суворо та неухильно його дотримуватись, можете розраховувати як на допомогу й підтримку начальства і старших за віком, так і на істотне просування до наміченої мети.

Цей день так чи інакше пов’язаний з оформленням документів. Можете займатися будь-якими справами, пов’язаними з паперами, розрахунками, документами. Оплатіть усі рахунки, ведіть активне листування.

Зірки сприяють представникам творчих професій, технікам і винахідникам. Ви зможете досягти повного здійснення своїх бажань, якщо зосередите свої особисті інтереси на починаннях, які пробуджують в інших людей змагальний дух.

У п’ятницю ростуть природна комунікабельність та рухливість Козерогів. Вони матимуть успіх у всіх сферах діяльності, заснованих на спілкуванні. Відмінний момент для вирішення колективних та службових питань, організації творчих зустрічей, спортивних змагань.

Зірки сприяють усім серйозним проєктам та успішному результату всіх ділових зустрічей. Імовірний початок професійного навчання, що згодом позитивно позначиться на кар’єрному зростанні. Відмінна пора для наукових та професійних досліджень. Вам потрібно серйозно налаштуватися на роботу чи навчання.

Сімейний клопіт може опинитися в центрі уваги. Багатьом Рибам доведеться займатися оформленням документів, залагоджувати справи дітей, батьків чи інших домочадців. Турбот піддасть і саме житло. Друга половина доби буде спокійнішою. Відмовтеся від копання в таємних причинах процесів, інтриг та обхідних шляхів, що відбуваються в колективі. Спокійно виконуйте те, що потрібно.

