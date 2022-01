Гороскоп на 27 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Кому день принесе зміни, а кому перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 27 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни в четвер можуть бути, як ніколи, легкі на підйом. Відмінно пройде службове відрядження, надовго запам’ятається закордонна поїздка. Якщо ви не будете довго сумніватися в корисності своїх дій, то встигнете в тисячу місць і вирішите купу проблем.

День символізує ілюзії, обман. Оточення провокуватиме практичного Тельця на екстравагантні вчинки. Уникайте ризикованих фінансових операцій та азартних ігор. У цей час не варто укладати комерційні угоди. Намагайтеся не вживати незвичні для вас продукти та напої ― є небезпека сильного отруєння чи алергічної реакції.

Енергетичний фон організму нестійкий. Поганий настрій негативно впливає на ваше самопочуття. Постарайтеся не засмучуватися. Для підтримки імунітету включайте в раціон мед і зміцнювальні трав’яні чаї. Варто бути обережним, щоб випадково не завдати собі травми.

Період конфліктів та непорозумінь. Цей час вкрай несприятливий для спілкування. Краще провести вечір цього дня нарізно або намагатися якомога рідше потрапляти на очі одне одному.

Будьте готові до спілкування з чиновниками чи представниками будь-яких державних організацій. Порадує знайомство, здатне внести різноманітність у ваше життя. Не всі виявляться готовими прийняти зміни, дехто чинитиме опір, бажаючи залишити все як є.

Прибутки можуть зрости, проте більшість отриманих грошей, швидше за все, піде на поточні витрати. До того ж готові нагадати про себе старі кредитори. Продовжуйте лише ті традиції, які вам підходять. Не заводьте дружніх зв’язків у ресторанах, у Мережі, у поїздках.

У Терезів можливе нездужання. Не забувайте робити спеціальну гімнастику. За потреби варто записатися на медичне обстеження. На користь підуть будь-які оздоровчі заходи ― від загартовування до розвантажувальних днів.

Події цього дня можуть спровокувати вас на негарні вчинки. Завдяки підтримці близьких людей ви зможете успішно вийти з найскладніших ситуацій. Не соромтеся попросити про допомогу.

Положення планет цього дня обіцяє Стрільцям багато глибоких переживань, пристрастей та емоцій. Ви зможете на реальному досвіді переконатися, що великої різниці між реальним і віртуальним романом немає.

Здоров’я Козерогів зараз не має дуже турбувати. Непокоїтиме скоріше емоційний стан. Почніть медитувати під тиху музику і швидко заспокоєте нерви. Тим, хто вже давно відкладав візит до стоматолога, варто зайнятися лікуванням зубів. Ви вирішите всі проблеми без зайвого клопоту.

Імовірні помилки, прорахунки. Можливо, інформація, у якій ви не сумнівалися, дещо не відповідає дійсності. Ретельно перевірте всі деталі, інакше припуститеся серйозної помилки.

У цей період сприятливим є віртуальне спілкування, яке може завершитися шлюбом. Нестандартний спосіб знайомства обернеться класичним сімейним союзом, рівними стосунками.

