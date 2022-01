Новый год по китайскому календарю наступит 1 февраля. Именно в этот период в свои права вступает властелин 2022-го года – Черный Водяной Тигр.

В восточной культуре этот хищник олицетворяет собой могущественную силу, величие и скорость. Но при этом его энергетика достаточно двойственна. Тигр может подтолкнуть как к созиданию и новым свершениям, так и к саморазрушению. А потому очень важно вдумчиво и осознанно подходить к возможностям и шансам, которые предоставит вам судьба. Не торопитесь делать шаг, пока как следует не обдумаете возможные последствия своего поступка. Кроме того, в наступающем году эмоции могут бить через край, что может стать причиной конфликтов и ссор в разны жизненных сферах. И здесь звезды советуют быть сдержаннее, так как путь к примирению может оказаться весьма непростым.

Крыса

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Представители знака в этом году созреют к смелым жизненным переменам. То, к чему вы долго стремились, может стать реальностью. Главное – начать активное движение в выбранном направлении уже с февраля. В сфере личных отношений семейные знаки могут столкнуться с серьезными противоречиями в паре. И здесь звезды советуют чаще идти на уступки партнеру. Так как маленькая трещина в паре может быстро привести к расколу. Одиноким же сердцам год сулит судьбоносные знакомства. У вас есть все шансы встретить свою любовь.

Бык

1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Главной помехой на пути представителей знака может стать чрезмерное упрямство и нежелание прислушиваться к мнению окружающих. А потому, как бы не хотелось поступить по-своему, постарайтесь хорошенько все обдумать. Скорее всего, взгляд со стороны поможет вам избежать многих ошибок. В середине года стоит обратить особое внимание на свое здоровье. Есть большая вероятность обострения хронических заболеваний. И присущее Быкам легкомысленное отношение к недугам в этом случае может сыграть злую шутку. Зато финансовая сфера порадует представителей знака. Деньги будут легко идти к ним в руки, что позволит воплотить в реальность давние желания.

Тигр

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Представители знака – несомненные фавориты повелителя года. Своих любимчиков Тигр щедро одарит удачным стечением обстоятельств. А потому вы то и дело будете оказываться в нужном месте и в нужное время. Главное при этом – не растеряться и смело сделать шаг навстречу своей мечте. Также, этот год для Тигров – благоприятное время, чтобы вывести свои личные отношения на новый уровень. Браки, заключенные в этот период, будут не только крепкими, но и гармоничными. А вот по отношению к финансам звезд советуют быть более экономными. Так как есть большая вероятность, что нежданные доходы будут сменяться такими же внезапными тратами. Потому старайтесь четко планировать свой бюджет и избегать спонтанных покупок.

Кролик

1951, 1939, , 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

2022 год для представителей этого знака – благоприятное время, чтобы закончить давние начинания. Те дела, в которых вы подолгу сталкивались с преградами и трудностями, пойдут как по маслу. И здесь главное не растерять запал, доведя задуманное до логического завершения. Середина года – время внутренних перемен. На многие обстоятельства вы сможете посмотреть под другим углом, найдя положительные стороны там, где раньше видели только негатив. Для сферы личных отношений настоящим испытанием может стать начало весны. Конфликты с любимым человеком будут разгораться даже от малейшей искры. А потому стоит проявить недюжинную выдержку и избегать колких замечаний в адрес партнера.

Дракон

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

2022 год порадует Драконов душевной гармонией. Представители знака смогут легко решить давние проблемы, что позволит немного замедлиться и насладиться жизнью. Коне весны-начало лета – время новых стартов. На вашем пути встретятся люди, которые помогут удачно воплотить в жизнь давние замыслы. В сфере личных отношений одиноким сердцам звезды советуют не торопить события. Есть большая вероятность, что вы столкнетесь с разочарованием. Зато семейные Драконы смогут не только уладить давние ссоры со своей половинкой, но и стать еще ближе друг к другу. Главное при этом – чаще говорить по-душам с партнером и проявлять инициативу в плане романтически поступков.

Змея

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2019

Мудрым и степенным Змеям год Тигра сулит невероятные приключения. Звезды советуют не строить грандиозных планов, пытаясь четко следовать своему расписанию. Скорее всего, обстоятельства будут складываться не так, как вы рассчитываете и 2022 год для вас будет полон сюрпризов. Могут возникнуть ситуации, когда тщательно обдуманные начинания по необъяснимым причинам будут переноситься на неопределенный срок, или откладываться в долгий ящик. Но это – вовсе не повод расстраиваться и опускать руки. Скорее всего, судьба уготовила для вас намного более удачный и интересный сценарий развития событий. В сфере личной жизни Змей ждут незабываемые знакомства и головокружительные романы. Не упустите свой шанс встретить свою судьбу.

Лошадь

1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

2022 год позволит представителям знака немного расслабиться и заняться своими личными делами. У вас появится время для тех занятий, которые вы подолгу откладывали на завтрашний день. Интересующие вас курсы, поездки в те места, куда давно планировали поехать – все это может стать реальностью. Но есть одно условие – стоит чаще говорить «нет» в тех ситуациях, когда вашей помощью злоупотребляют. А таких ситуаций также может быть немало. В делах любовных звезды сулят перемены. Одинокие сердца окажутся в центре внимания противоположного пола. А потому флирт и интересные знакомства вам гарантированы.

Коза

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год Тигра для представителей знака может стать годом кардинальных и весьма положительных перемен. Трудолюбивые и напористые представители знака легко смогут преодолеть преграды на своем пути и достичь, наконец, тех высот, к которым долго стремились. В середине года звезды советуют больше времени посвящать своим близким людям – им очень нужны будут ваша поддержка и дельный совет. Конец года – благоприятный период для того, чтобы заняться своим здоровьем. У вас есть все шансы разобраться с давними хроническими недугами. Не упустите момент!

Петух

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

В этом году вдохновение станет частым гостем представителей знака. К любым задачам, даже самым скучным и рутинным, вы сможете найти креативный подход. А потому карьерный рост и серьезные достижения будут даваться вам легко. Главное при этом – держаться подальше от сплетен и слухов, которые могут не самым лучшим образом отразиться на вашей репутации. Середина года сулит спонтанные путешествия и перспективные знакомства. На вашем пути появится человек, который во многом изменит ваши взгляды на жизнь и поможет лучше понять себя и свои цели. Порадует и финансовая сфера – вывести свой доход на более высокий уровень будет нетрудно. Не упустите удачную возможность!

Собака

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Этот год для Собак может оказаться весьма напряженным в эмоциональном плане. Скорее всего, ваше настроение будет кардинально меняться, и от активности и целеустремленности вы легко можете уходить в апатию и нежелание двигаться дальше в выбранном направлении. Сохранить внутренний баланс при этом поможет качественный отдых и творчество. А потому не стоит доводить себя до тотальной усталости. В любой ситуации находите время для исполнения своих маленьких желаний. В делах любовных семейным представителям знака звезды сулят гармонию. У вас есть все шансы не только уладить давние конфликты с партнером, но и обсудить дальнейшие планы без споров и разногласий. Главное – быть искренними и не молчать о своих претензиях и обидах.

Свинья

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Год Тигра сулит представителям знака немало ситуаций, в которых придется делать выбор. При этом быстро и без отлагательств. И лучшим советчиком в этом плане станет именно ваша интуиция. Также звезды советуют обратить внимание на свои мысли. В 2022 году они часто будут становятся реальностью. Поэтому не забывайте о том, что прежде всего, успех и благополучие рождаются в вашей голове. В делах финансовых звезды сулят стабильность. А значит непредвиденных растрат, как и непредвиденных доходов можно не ожидать. Зато будет возможность воплотить в жизнь давние мечты.

Обезьяна

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Повелитель года Тигр сулит Обезьянам массу ярких событий, которые сделают вашу жизнь разнообразнее и насыщеннее. Но, в череде развлечений и праздников представители знака рискуют упустить значительные, можно даже сказать поворотные моменты, связанные с новыми интересными перспективами. А потому звезды советуют не расслабляться и не позволять себе плыть по течению. Также стоит быть осторожными в плане финансовых операций. Есть большая вероятность попасть впросак. А потому не стесняйтесь спрашивать советы у близких людей.

