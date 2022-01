Яким потрібно бути моральним виродком і мерзотником, щоб маніпулювати через дітей, погрожувати дітьми, піддавати небезпеці маленьких янголят! Ви ж теж були маленькими і у вас теж була мама. Що сталося у вашій голові, що зараз ви можете собі дозволити мінувати школи, погрожувати дітям вибухом, вчиняти загрозливі дії до найціннішого у житті ― до дітей?!

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО ПРО ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ.

Давайте спочатку про відповідальність:

Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

ЗАКОНОДАВЕЦЬ ПОКАРАННЯ ЗА ДАНИМИ СТАТТЯМИ ЗРОБИВ МІНІМАЛЬНИМ, що створює сприятливі умови для злочинців!

ПОКАРАННЯ ЗА ТАКІ ДІЇ МАЄ БУТИ МАКСИМАЛЬНИМ!

Суб’єктом має бути особа не з 16-ти, а з 14-ти років!

Рухаємося далі:

ДАВАЙТЕ МІРКУВАТИ, ХТО ЦЕ МОЖЕ ВЧИНЯТИ І КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО:

* Глобальний саботаж з метою відволікти увагу людей від чогось, якоїсь глобальної проблеми суспільства.

* Якийсь малорозумний ідіот чи п’яна компанія, які таким чином намагаються заявити про себе чи мають наміри збагатитися.

* Ідеологічно переконана психічно хвора особа, упевнена, що саме такі її дії будуть правильними через її погляди!

Ось три основні критерії.

ТЕПЕР ДАВАЙТЕ РОЗБЕРЕМО, ЯК ЦЬОМУ МОЖНА ЗАПОБІГАТИ.

Основним Законом до великої смертельної реформи кримінального процесу та правоохоронної системи був Закон «Про оперативно-розшукову діяльність». Скажу простою мовою — це закон про «стукачів»: хто міг мати агентів, що мали робити агенти, довірені особи, що таке явочні квартири. І головне, як від них отримувати інформацію!

Цей закон давав можливість збирати інформацію оперативним шляхом, таємно!

Цей закон ― основа оперативної діяльності.

Давайте на конкретному прикладі про замінування.

Якщо це планувалося, то це обговорювалося; якщо це обговорювалося, то це хтось чув; якщо це кримінальне середовище, окремі персонажі з нього були на зв’язку з оперативником. Коли «стукач» йому розповідає про те, що дізнався, оперативник пише рапорт, заводить оперативно-розшукову справу і починає таємно відпрацьовувати об’єкт. І в момент, коли особа вчиняє щось, її затримують на місці скоєння злочину.

Це оперативна комбінація!

Однак чомусь даний закон був декриміналізований! Саме ця декриміналізація зробила з оперативних підрозділів професійних «кастратів».

Оперативник більше не міг зустрічатися зі «стукачами», вербувати їх, а головне ― оперативник більше не міг отримувати цінну інфу про злочини, що готуються, щоб їх попередити.

А чому? А тому що тепер оперативник може працювати тільки після заяви про злочин. Розумієте?

Якби була база оперативно-розшукових заходів, агентів, план роботи з нею, запобігти злочину, що відбувся сьогодні, було б простіше і припинити таку злочинну діяльність легше!

Якщо це навіть вчинили неповнолітні злочинці, батькам штраф величезний, до відповідальності і в колонію для неповнолітніх злочинців.

Жодних компромісів та розуміння! Жодного!

Питання: Кому було потрібно нищити цей закон?

Питання: Як оперативнику отримувати інформацію про злочини, що готуються?

Питання: Як оформити те, про що він дізнався?!

І звідки б той терорист не був, про нього мали знати, і він вже мав бути затриманий.

А тепер уявіть витратний бюджет системи, який витрачений на виїзди мінерів, вибухотехніків, на все!

Виникає питання: Чи є мізки у тих, хто це контролює?!

Чи це робиться навмисно?

Чи це робиться через непрофесіоналізм?

І головне, кому це вигідно?

Що ж відбулося у правоохоронній системі: вигнали професіоналів-хабарників, набрали дилетантів-хабарників. Я професійний адвокат, я знаю, про що я пишу!

В МЕНЕ ВСЕ!

Честь маю!

Думайте самі!

Країні потрібні професіонали!

Саме тому проєкт «ОДИН ЗА ВСІХ» на варті справедливості!

