Оригінальні привітання з Днем Тетяни
25 січня – Тетянин день! Привітайте своїх подруг, колег та рідних із днем ангела за допомогою оригінальних віршів. Подаруйте усмішку всім знайомим Тетянам!
Привітання у віршах
У день Тетяни я вітаю
Тебе, панночко прекрасна,
Подарує хай Святая
Долю радісну і ясну.
Хай завжди допомагає,
Сили жити хай дає,
Біди, смуток і нещастя
Хай Тетяна відведе.
***
В Тетянин день тобі бажаю
Добра, безмірної краси,
І від душі сьогодні я вітаю,
Зроблю, що скажеш, тільки попроси.
Нехай же ласка, і любов, й натхнення
Упевнено в долю ввійдуть,
Тобі бажаю щирого везіння,
Хай сумніви геть всі підуть!
***
Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,
Хочем побажати щастя звідусюди.
Хочем побажати, наша мила пташко,
Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,
Щоб підносив до небес, коли щастя повно,
Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,
Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,
Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.
***
Що нам відомо про Тетяну,
Про цю дівчину, про кохану?
А те, що всіх студентів вона знає
І їх завжди оберігає!
За благородну, за Тетяну
Бокал підняти я вже встану,
За молодість її душі
Сьогодні вип’ю від душі!
***
В день ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Немає у світі такої людини,
Щоб очі блищали, як гарні перлини.
Так стародавні греки ще вважали
Й Тетяну обраною звали.
Тетяно, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо вина.
***
Цвіти, моя доню, цвіти,
Хай ангел хоронить від злого,
Для тебе відкриті світи,
Молися Всевишньому Богу.
Рости, наша доню, рости
На радість, на щастя, на втіху.
Стежинку свою віднайди
І плач завжди тільки від сміху!
З днем ангела!
***
У Тетянин день тобі бажаю
Сміху, щастя і добра,
Щоб здоровою була.
Хочу удачі побажати,
Свою любов оберігати,
Щоб щастя в серці оселилось,
І все хороше враз здійснилось.
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ
У щасті й радості, любові та надії!
***
З Днем Тетяни ми вас вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралося вас щастя,
Щоб оминали всі нещастя.
Щоб гори низовиною стали,
Хвилі в морі в шторм пропали,
Щоб усмішкою нас тішили,
З кожним днем тільки гарнішали.
***
Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти промінням золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість буя,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
І завжди ангел-хоронитель
Тебе боронить від біди,
Ти просто вмій життю радіти
Й по ньому з усмішкою йди!
***
Мою Тетяну-Білосніжку
Цілую нині ніжно в щічку.
Нехай здійсняться всі бажання,
Мої найкращі привітання!
***
Свят в календарі багато.
Та сьогодні твоє свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступниця у тебе є
На ім’я, як і твоє.
Вона тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святої —
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з нею!
***
З днем ангела щиро вітаю,
Щастя, здоров’я Тетяні бажаю,
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.
Нехай тебе щастя, як дощ, обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить, хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.
***
Твоє ім’я – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
***
Щоб здоров’я, Тетяно, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать господня з вами буде.
***
Нехай в день ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Тетяно наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні,
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
Вітаємо всіх Тетян зі святом!