Місячний календар стрижок на лютий 2022 року підкаже вам, коли найкраще проводити маніпуляції з волоссям. Щоб похід до перукаря дав бажаний результат, треба враховувати фазу Місяця. У які дні небесне світило сприятиме зміні зачіски? Дізнайтеся в нашому місячному календарі стрижок на лютий 2022 року.

У лютому 2022 року буде багато сприятливих днів для роботи з волоссям. Тому сміливо плануйте зміну зачіски на одну із зазначених дат. Найбільш вдалими днями для візиту до перукаря будуть: 2, 8, 13, 15, 17, 18, 25, 27 лютого. Зміна зачіски в ці дні добре позначиться на стані волосся і принесе вам радість від стрижки.

У наступні дати не варто проводити жодних змін зачіски, щоби не нашкодити волоссю. Несприятливими днями для стрижки і фарбування будуть: 1, 3, 7, 11, 14, 16, 23, 24 лютого. Утримайтеся від будь-яких змін зачіски в ці дати. Зазначені дні найкраще присвятити догляду за волоссям.

