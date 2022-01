Ксенія Мішина: Той, хто полюбив себе, зможе полюбити й іншого

Незважаючи на те, що найактуальнішим порядком денним стала любов до себе, багато хто досі вважає, що така увага до себе ― це егоїзм. Вивчаючи людей, часто зустрічалася з нерозумінням цих моментів.

Розберімося?!

Коли ми говоримо про ці два поняття, передусім ми маємо на увазі ставлення людини до своїх потреб. І в тому, і в іншому випадку ми маємо на увазі, що людина обирає себе, свої інтереси, свої бажання. Тільки, на мій погляд, різниця в тому, що егоїст завжди вибирає себе і не змінює своєї позиції, навіть якщо завдає шкоди і збитків іншим. Егоїстична людина хоче тільки одного: щоб було так, як вона скаже, так, як вона хоче. Це завжди прояв болю, старих образ, нестачі любові в минулому. Я відчуваю, що серця таких людей закриті. Навіть коли вони отримують чого хочуть, їм усе одно боляче. Хоч вони й задоволені зараз, їхня травма завжди нагадує про те, що хтось колись образив, недолюбив, змусив страждати. Їхня мета ― вищість.

Здорова любов до себе, навпаки, вона завжди виправдана. Людина в такій позиції бере лише те, що їй справді потрібне. Вона не латає дірки душі за рахунок почуттів інших. Вона просто дбайливо, уважно й усвідомлено ставиться до себе та всесвіту. По-справжньому любити для мене означає довіряти, не важливо ― собі, чи іншому, чи Творцеві. Любити себе ― довіряти своїм потребам. Така людина, обираючи себе, множить цю любов і довіру, її стає більше, люди починають до неї тягнутися.

Той, хто полюбив себе, зможе полюбити й іншого, бо трансляція чистої любові починається тільки після того, як ви подарували її собі…

Що більше і дбайливіше людина любить себе, що більше стає любові в її серці, то менше в неї шансів на егоїзм.

Згодні?

