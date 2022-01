Гороскоп на 26 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Кому день принесе зміни, а кому перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 26 січня від екстрасенсів СТБ.

Багато Овнів будуть здатні справити на оточення приємне враження, оскільки чесно та сумлінно роблять свою справу. Оточення довірятиме їм, і завдяки цьому Овни досягнуть успіху в кар’єрі. Готовність наполегливо трудитися і розвивати в собі навички, щоб стати фахівцем, гарантує вам успіх.

Незважаючи на те, що характер у Тельців спокійний, ухваливши рішення (може, і неправильне), вони його навряд чи змінять. Багато хто буде впевнений у тому, що високих результатів можна досягти лише завдяки своїй завзятості та працелюбності.

Через замкненість і сором’язливість ви можете відмовитися від допомоги інших, що надалі не найкраще позначиться на ваших справах. Це час спілкування одне з одним і прагнення гармонії. Розраховуйте на підтримку близьких.

Багато представників знака Рак будуть товариські, активні. Вони здатні вести переговори, добувати потрібну інформацію та використовувати її у своїх інтересах. Успіх позитивно позначиться на вашому здоров’ї.

Можливо, тихих і спокійних Левів у середу дратуватиме оточення, легковажні люди, пуста балаканина й ледарство. Віддайте перевагу роботі, і бажано такій, яка вам до душі.

Хвороба цього дня торкається глибинних пластів підсвідомості, страхів, дитячих комплексів і є наслідком неправильного способу життя. Велике значення для її лікування має вода. Рекомендується пити святу воду, «срібну», мінеральну. Добре вплине лазня.

Енергійна людина може зацікавити спокійного та врівноваженого представника знака Терези, та щойно вони познайомляться ближче, у них виникатимуть сварки. На помилках учаться. Тому важливо, щоб цей життєвий урок не минув для вас даремно.

День символізує проникливість, рішучість, запальність, самовпевненість. Через це Скорпіони можуть робити промахи, помилятися, завищувати самооцінку. Не втягуйтеся в інтриги, подумайте перед тим, як ухвалити рішення. Не забувайте про рідних — саме вони підтримають у важку хвилину.

Цей день посилить консервативні нахили Стрільців. Замість пошуку нових шляхів і концепцій вони віддадуть перевагу випробуваним і перевіреним на практиці способам досягнення цілей. Їхнє кредо — «терпінням і працею всього добудеш». На цей момент воно буде цілком виправданим. Саме завзятість та працелюбність дадуть вам змогу досягти високих результатів.

Закохані представники знака навряд чи наважаться висловити свої почуття, воліючи залишити все як є. Принаймні, ви повинні бути чуйним, щоб партнер відчув тепло, що йде від гарячого та вірного серця Козерога.

Багато Водоліїв зосередяться на повсякденних справах, на «тут і зараз». Така позиція сприяє рівновазі, безпомилковій діяльності. Радуйтеся будь-яким проявам багатогранного життя і цінуйте те, що маєте.

Імовірно, весь свій особистий досвід Риби зосередять на повсякденних, малозначущих справах. У кращому разі багато хто навчиться пристосовуватися до будь-яких обставин, залишаючись самими собою. Дотримуйтесь у всьому міри, навіть у своїй старанності та відповідальності, інакше ви ризикуєте стати вічним набридою, нездатним зайнятися якоюсь творчою справою.

