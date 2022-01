Оригінальні привітання з Днем Тетяни

25 січня – Тетянин день! Привітайте своїх подруг, колег та рідних із днем ангела за допомогою оригінальних віршів. Подаруйте усмішку всім знайомим Тетянам!

У день Тетяни я вітаю

Тебе, панночко прекрасна,

Подарує хай Святая

Долю радісну і ясну.

Хай завжди допомагає,

Сили жити хай дає,

Біди, смуток і нещастя

Хай Тетяна відведе.

***

В Тетянин день тобі бажаю

Добра, безмірної краси,

І від душі сьогодні я вітаю,

Зроблю, що скажеш, тільки попроси.

Нехай же ласка, і любов, й натхнення

Упевнено в долю ввійдуть,

Тобі бажаю щирого везіння,

Хай сумніви геть всі підуть!

***

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

Щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

***

Що нам відомо про Тетяну,

Про цю дівчину, про кохану?

А те, що всіх студентів вона знає

І їх завжди оберігає!

За благородну, за Тетяну

Бокал підняти я вже встану,

За молодість її душі

Сьогодні вип’ю від душі!

***

В день ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Немає у світі такої людини,

Щоб очі блищали, як гарні перлини.

Так стародавні греки ще вважали

Й Тетяну обраною звали.

Тетяно, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо вина.

***

Цвіти, моя доню, цвіти,

Хай ангел хоронить від злого,

Для тебе відкриті світи,

Молися Всевишньому Богу.

Рости, наша доню, рости

На радість, на щастя, на втіху.

Стежинку свою віднайди

І плач завжди тільки від сміху!

З днем ангела!

***

У Тетянин день тобі бажаю

Сміху, щастя і добра,

Щоб здоровою була.

Хочу удачі побажати,

Свою любов оберігати,

Щоб щастя в серці оселилось,

І все хороше враз здійснилось.

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ

У щасті й радості, любові та надії!

***

З Днем Тетяни ми вас вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралося вас щастя,

Щоб оминали всі нещастя.

Щоб гори низовиною стали,

Хвилі в морі в шторм пропали,

Щоб усмішкою нас тішили,

З кожним днем тільки гарнішали.

***

Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти промінням золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість буя,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

І завжди ангел-хоронитель

Тебе боронить від біди,

Ти просто вмій життю радіти

Й по ньому з усмішкою йди!

***

Мою Тетяну-Білосніжку

Цілую нині ніжно в щічку.

Нехай здійсняться всі бажання,

Мої найкращі привітання!

***

Свят в календарі багато.

Та сьогодні твоє свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступниця у тебе є

На ім’я, як і твоє.

Вона тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святої —

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з нею!

***

З днем ангела щиро вітаю,

Щастя, здоров’я Тетяні бажаю,

Хай сміється доля, як калина в лузі,

Нехай будуть поруч добрі, вірні друзі.

Нехай тебе щастя, як дощ, обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить, хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

Твоє ім’я – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Щоб здоров’я, Тетяно, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать господня з вами буде.

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Тетяно наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні,

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

Вітаємо всіх Тетян зі святом!

