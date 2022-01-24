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Дієтичний морквяний пиріг від Володимира Ярославського

24.01.2022

Дієтичний морквяний пиріг від судді «МастерШеф. Битва сезонів» Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Він не містить цукру, пшеничного борошна, вершкового масла та яєць. За словами Володимира, його можна їсти практично всім. Покроковий рецепт морквяного пирога знайдете в матеріалі.

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морквяний пиріг

Інгредієнти:

  • морква – 400 г
  • волоський горіх – 170 г
  • вівсянка – 150 г
  • кокосове масло – 130 г
  • кориця
  • фіники

Приготування:

  1. Натріть моркву на дрібній терці.
  2. Додайте очищені горіхи.
  3. Очистіть фініки від кісточок та дрібно наріжте.
  4. Вівсянку потрібно подрібнити у блендері в борошно.
  5. Змішайте суміш у мисці, після чого заправте кокосовим маслом.
  6. Перемішайте, а потім викладайте у форму (будь-яку).
  7. Запікайте у фользі за температури 180 градусів 30 хвилин.
  8. Охолодіть пиріг.

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Подавати морквяний пиріг можна із сорбетом, морозивом. Також за словами Володимира Ярославського можна грати зі спеціями і приправами.

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