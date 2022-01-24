Дієтичний морквяний пиріг від Володимира Ярославського
24.01.2022
Дієтичний морквяний пиріг від судді «МастерШеф. Битва сезонів» Володимира Ярославського дуже простий і цікавий. Він не містить цукру, пшеничного борошна, вершкового масла та яєць. За словами Володимира, його можна їсти практично всім. Покроковий рецепт морквяного пирога знайдете в матеріалі.
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Інгредієнти:
- морква – 400 г
- волоський горіх – 170 г
- вівсянка – 150 г
- кокосове масло – 130 г
- кориця
- фіники
Приготування:
- Натріть моркву на дрібній терці.
- Додайте очищені горіхи.
- Очистіть фініки від кісточок та дрібно наріжте.
- Вівсянку потрібно подрібнити у блендері в борошно.
- Змішайте суміш у мисці, після чого заправте кокосовим маслом.
- Перемішайте, а потім викладайте у форму (будь-яку).
- Запікайте у фользі за температури 180 градусів 30 хвилин.
- Охолодіть пиріг.
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Подавати морквяний пиріг можна із сорбетом, морозивом. Також за словами Володимира Ярославського можна грати зі спеціями і приправами.
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