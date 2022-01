Особливого містичного значення люди завжди надавали місячним затемненням. У ці дні, за повір’ями, можуть відбуватися найнеймовірніші та наймагічніші речі, а також люди вважають, що місячне затемнення впливає на здоров’я та сприйняття людини. Багато хто шукає дати місячних затемнень на 2022 рік, щоб підлаштовувати під них свої плани, приваблюючи у своє життя удачу, кохання, щастя та гроші. Коли місячні затемнення у 2022 році ― читайте в нашому матеріалі.

У 2022 році буде два місячні затемнення ― місячне затемнення 16 травня та місячне затемнення 8 листопада.

Перше місячне затемнення 16 травня 2022 року буде повним і закриє перший коридор затемнень із середини квітня.

Друге місячне затемнення 8 листопада 2022 року закриє осінній коридор затемнень, і його можна буде спостерігати в Азії, Австралії, Північній Америці, частині Північної та Східної Європи та частково ― у Південній Америці.

Вважається, що місячні затемнення більше впливають на здоров’я людей, можливо, через близькість Місяця до Землі або через якісь містичні сили. Місяць нібито впливає на психічний стан, а в місячні затемнення відбуваються речі, що визначають життя людини на 14―18 років. Також астрологи вважають, що вплинути на ці речі неможливо, але можна створювати свої події, наслідки яких також триватимуть десятиліттями.

Радять під час затемнення та коридору затемнення тримати себе в руках, не піддаватися емоціям, не планувати важливих заходів та рішень, а якщо вони все ж таки відбуваються ― намагатися максимально отримати вигоду для себе і згладити негативні наслідки. Спонтанні та небезпечні вчинки під час місячного затемнення, швидше за все, не закінчаться добре.

Є вірування, що під час місячних затемнень відсікається все старе і непотрібне, а виникає те, що необхідне в житті людини. У період затемнень краще не перенапружуватися і постаратися якомога більше відпочивати.

