Гороскоп на 25 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Кому день принесе зміни, а кому перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 25 січня від екстрасенсів СТБ.

Багатьом Овнам тенденції цього дня дозволять зробити власне життя та життя своїх близьких мирним і надійним. Не замикайтесь у собі, відгородившись від навколишньої реальності. Ваші близькі потребують вашої участі. Поділіться зі своїм ближнім щастям.

Сприятливий день для конструктивного спілкування. Багато Тельців підходитимуть до реальності з розумінням сутності того, що відбувається, і намагатимуться допомагати людям виявляти їхні найкращі якості. Зосередьте весь ваш досвід на суспільних справах, педагогіці, вихованні власних дітей.

Багато Близнюків сьогодні виявлять, що характери в них із партнером зовсім різні, що може негативно позначитися на вихованні дітей. Хоч би як вам було важко, не сприймайте на віру інформацію «доброзичливців». Вислухавши їх, робіть так, як вам підказує власна інтуїція.

У вівторок Раки можуть досягти великих успіхів, захищаючи інтереси інших людей. За найгіршого збігу обставин вони постійно втручатимуться в чужі справи. Використовуйте свої можливості та зв’язки для того, щоб допомогти людині, права якої порушено.

День сприяє спілкуванню. Леви можуть знайти собі товаришів і, хоч би де вони були, стануть душею товариства. Не варто бездумно піддаватися будь-якому випадковому імпульсу, щоб привернути увагу.

День символізує фанатичну прихильність до речей, подій чи людей. Багато Дів відчують себе в залежному становищі. Подивіться навколо ширше. Можливо, ви побачите, що життя значно багатше, ніж ви думали.

Імовірно, Терези будуть зосереджені на проблемах моралі, на прагненні знайти шляхетні пояснення своїм діям. Намагайтеся не занурюватися у світ абстракцій, у якому згасне ваша енергія та імпульси до конкретних дій.

Деякі представники цього знака можуть вселяти віру та викликати повагу до себе, тому будуть здатні прийти до влади. Влада — це не лише шана та повага, а й велика відповідальність. Про це варто пам’ятати тим, хто будує громадську та політичну кар’єру.

Зважайте, що в цей день жінка хворіє важче і небезпечніше, ніж чоловік, який може перенести все на ногах. У цей період буде корисним курс активної терапії. Уникайте сварок та агресії ― вони можуть підвищити ймовірність нещасного випадку.

Козероги вміють поводитися з капіталом і знають лік грошам. Тому фінансові проблеми можуть вирішитися цілком успішно. З’явиться джерело постійного надходження коштів. Сприятливі для інвестицій ті сфери життя, які пов’язані з нерухомістю.

Водолії можуть досягти успіху в будь-якій галузі, вони здатні освоїти будь-яку з них ґрунтовно, створити собі стійку фінансову базу. Не можна сидіти вдома. Цілеспрямовано та наполегливо відкривайте нові грані свого таланту, ґрунтуючись на своєму досвіді, знаннях та бізнес-плані.

Хвороба цього дня пов’язана з проблемами спадковості та нелегко піддається лікуванню. Вашому здоров’ю можуть загрожувати неправильний спосіб життя, нестача сну, надлишок емоцій та вражень. Вилікувати хворобу лише медикаментозними методами не можна. Велике значення у цей день має комплексне лікування, пов’язане з водою.

