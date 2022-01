Гороскоп на тиждень з 24 по 30 січня 2022 року

Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? На кого чекає раптова зміна планів, а хто повинен приділити час близьким? Читайте в гороскопі на тиждень з 24 по 30 січня 2022 року.

На початку тижня плани Овнів можуть раптово змінитися. Однак тимчасові перешкоди з’являться тільки для того, щоб нагадати вам, що треба рухатися далі. Гумор допоможе вам послабити напруженість у стосунках.

Тельці, не забувайте, що деякі речі перебувають поза вашим контролем. Зробіть крок назад і подивіться на ситуацію об’єктивно. Якщо щось не так, то зверніться по допомогу. На роботі ваша відданість принесе повагу всієї команди.

Близнюки, відкрийте свій розум для можливостей, які з’являться цього тижня. Що заважає вам втілити в життя давню мрію? Не слухайте своїх недоброзичливців. Вони просто вам заздрять. На вихідних на вас чекає приємна поїздка.

Цього тижня зірки закликають Раків вийти за рамки мрій і побачити речі такими, які вони є, а не такими, якими ви хотіли б їх бачити. Тимчасовий стрес зміниться для вас раптовим здивуванням. У стосунках настане час для чесного вираження почуттів, завдяки чому зміцниться ваш зв’язок.

Вирішення проблем може зайняти центральне місце у справах Левів цього тижня. Поставте себе на місце іншої людини, щоб краще зрозуміти ситуацію. Зірки також закликають вас бути трохи щедрішими щодо часу, проведеного з близькими.

Цього тижня зірки радять Дівам спиратися на факти, а не на почуття. Цифри вимагатимуть від вас пильної уваги, особливо в питаннях прибутку, збитків і витрат. Продовжуйте рухатися вперед. У сфері здоров’я все буде гаразд.

На робочому фронті Терезів можуть чекати раптові зміни. Грошові питання і паперова робота залагоджуватимуться в міру того, як ви візьмете на себе більше відповідальності. Не забувайте про своє здоров’я.

Цього тижня Скорпіонам, як ніколи, потрібен буде час для себе. Це допоможе вам провести самоаналіз і спланувати подальші дії. Також можуть з’явитися питання, пов’язані з нерухомістю та громадськими установами. Будьте готові до них і підготуйте всі необхідні документи.

Стрільці, зверніть увагу на сигнали свого тіла. Можливо, через них вам доведеться внести зміни у свій спосіб життя. Робота вимагатиме від вас цього тижня більш зрілого підходу, особливо у стосунках з колегами і зобов’язаннях.

На початку тижня на Козерогів може чекати гарна можливість для збільшення прибутку. Не проґавте її. Можливо, вам доведеться ухвалювати рішення на ходу. Вихідні добре підійдуть для самоаналізу. Він принесе відповіді, які ви шукаєте.

Візьміть на себе відповідальність. У вас є сила і стійкість, щоб здолати будь-яку перешкоду. Тиждень буде відповідним для того, щоб почати переглядати свої цілі і стати більш організованими. Сім’я висловить вам свою любов і підтримку.

Риби, стежте за тим, що говорите. Цього тижня ви можете бути схильними до конфліктів і сварок. Зосередьтеся на прогресі, а не тільки на самовдосконаленні. Грошові питання будуть під контролем, але частина вас, як і раніше, хотітиме чогось більшого.

