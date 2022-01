Гороскоп на 24 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Кому день принесе зміни, а кому ― перешкоди в роботі? Читайте в гороскопі на 24 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни, уникайте різких слів у розмові з іншими людьми. Поспіх може привести вас до програшу. Тож не квапте події і тримайте себе в руках.

Понеділок буде сприятливим днем для Тельців у професійній сфері. Ви зможете отримати підвищення або гарну пропозицію роботи.

У понеділок у вашій роботі можуть з’явитися перешкоди. Але наберіться терпіння, проблема скоро вирішиться. Постарайтеся налагодити стосунки з колегами і начальством.

Раки, у понеділок вам варто уникати надмірних вкладень. Ваша праця буде оцінена гідно, завдяки чому громадська підтримка зросте.

Понеділок може бути трохи складним для Левів у професійній сфері. Проте вся ваша робота буде виконана вчасно і так, як треба. Вечір варто присвятити коханій людині.

Зараз для Дів гарний час, щоб зміцнити своє фінансове становище. На вас чекає важливе досягнення. Будьте сміливішими у своїх діях і не бійтеся питати поради в інших.

Більшу частину понеділка Терези проведуть, допомагаючи іншим. Це буде оцінено ними гідно, і ви зможете отримати важливу інформацію.

Зірки віщують Скорпіонам день змін. Доведеться ухвалити низку конкретних і серйозних рішень. Порада близької людини допоможе вам визначитися.

Понеділок може бути напруженим і виснажливим для Стрільців. Не варто надто наполягати на своєму. Постарайтеся абстрагуватися від проблем і займіться саморефлексією.

У понеділок Козерогів може чекати діяльність, пов’язана із землею або нерухомістю. Вам також випаде можливість збільшити свій прибуток.

Зірки віщують Водоліям здійснення очікувань у роботі. Те, до чого ви тривалий час прагнули, у понеділок має всі шанси на успіх.

У понеділок Риби матимуть підтримку з боку близької людини. Завдяки їй вам вдасться здолати перешкоду на шляху. Вас також може чекати гарна новина.

