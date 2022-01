Гороскоп на 23 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Кому день готує сімейні зустрічі, а хто повинен подбати про своє здоров’я? Читайте в гороскопі на 23 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни, зберігайте спокій. Збіг обставин може вирішити ваші професійні проблеми. Присвятіть неділю саморефлексії.

У неділю для Тельців може початися новий розділ у їхньому житті. Але він настане тільки в тому разі, якщо ви повністю розібралися в собі і готові до справжнього кохання.

Якщо ви докладете всіх зусиль, то досягнете більшого успіху, ніж можете собі уявити. Не варто вагатися. Будьте рішучішими.

Зірки рекомендують Ракам у неділю не починати дискусій, пов’язаних із грошима та фінансами. Це може принести вам неприємності.

У неділю на Левів чекає сімейний день. Проведіть час із рідними, порадуйте їх сюрпризом і зателефонуйте далеким родичам. Це зарядить вас позитивом на весь тиждень.

Діви, дайте собі і своєму партнерові трохи більше свободи. Займіться духовним і фізичним саморозвитком, а також приділіть час здоров’ю.

Ваше розумове задоволення розвіє всі печалі в неділю. Проте не обіцяйте у стосунках нічого, про що потім можете пошкодувати.

У неділю оточення захоплюватиметься Скорпіонами завдяки їхній позитивній енергії. З вашою наполегливістю ви зможете просунутися трохи вперед.

Зірки рекомендують Стрільцям переглянути свої стосунки з оточенням. Щось може бути не так. Не намагайтеся досягти щастя за рахунок інших.

У неділю Козероги говоритимуть про свої почуття більше, ніж зазвичай. Завдяки цьому ви зможете налагодити контакт з іншими і краще розібратися в собі.

Неділя буде сприятливим днем для Водоліїв для встановлення нових контактів і возз’єднання зі старими знайомими і друзями. Ближче до вечора вас може чекати приємний сюрприз.

Риби добре адаптуються до змін. Але через них ваш розум може бути дещо схвильованим. Проявіть поблажливість до себе та інших.

