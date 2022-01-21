Гороскоп на 22 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Кому день принесе відпочинок і приємні зустрічі, а кому ― робочі справи? Читайте в гороскопі на 22 січня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Овни, не дозволяйте почуттям поглинати вас. Дивіться на ситуацію з різних боків і спирайтеся на свій розум. Він підкаже, куди йти далі.

Телець

Всю суботу зірки сприятимуть планам Тельців. День пройде для вас рівно так, як було задумано. Увечері вас може чекати приємна звістка.

Близнюки

У суботу сила волі Близнюків буде на піку. Використайте цей момент, щоб привести себе в форму і поліпшити стан здоров’я. Займіться спортом!

Рак

Зірки рекомендують Ракам присвятити суботу відпочинку. Забудьте про роботу і проблеми. Ви заслужили провести цей вихідний день так, як вам хочеться.

Лев

Цілком імовірно, що ранок суботи Левам доведеться присвятити робочим справам. Але ви швидко з ними впораєтеся. Друга половина дня буде сповнена радості та відпочинку.

Діва

У суботу на Дів чекає гарний і безтурботний день. Порадуйте себе. Зустріньтеся з друзями або запросіть когось на побачення.

Терези

Субота Терезам краще провести з родиною. Приділіть час своїм близьким, сходіть разом кудись або просто подивіться гарний фільм.

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Скорпіон

Скорпіони, продовжуйте робити те, що вам подобається. У суботу зірки рекомендують вам навести лад у фінансових питаннях і взятися за планування бюджету.

Стрілець

У суботу плани Стрільців може порушити несподіване прохання друга. Не відмовляйте йому. Вас люблять за ваш добрий характер. Залишайтеся такими ж.

Козеріг

Козероги зараз переживають період прогресу. У суботу ви зможете розширити свої знання, соціальні зв’язки і позитивний вплив. Джерелом енергії для вас стане родина.

Водолій

Вдалий день для складання планів на майбутнє. Підбийте підсумки того, що досягнуто на цей момент, і ставте цілі, виходячи з доступних можливостей.

Риби

У суботу в любовних справах удача буде на боці Риб. Ви впораєтеся з усіма проблемами і зможете розкрити свою романтичну енергію.

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