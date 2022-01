Гороскоп на 22 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Кому день принесе відпочинок і приємні зустрічі, а кому ― робочі справи? Читайте в гороскопі на 22 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни, не дозволяйте почуттям поглинати вас. Дивіться на ситуацію з різних боків і спирайтеся на свій розум. Він підкаже, куди йти далі.

Всю суботу зірки сприятимуть планам Тельців. День пройде для вас рівно так, як було задумано. Увечері вас може чекати приємна звістка.

У суботу сила волі Близнюків буде на піку. Використайте цей момент, щоб привести себе в форму і поліпшити стан здоров’я. Займіться спортом!

Зірки рекомендують Ракам присвятити суботу відпочинку. Забудьте про роботу і проблеми. Ви заслужили провести цей вихідний день так, як вам хочеться.

Цілком імовірно, що ранок суботи Левам доведеться присвятити робочим справам. Але ви швидко з ними впораєтеся. Друга половина дня буде сповнена радості та відпочинку.

У суботу на Дів чекає гарний і безтурботний день. Порадуйте себе. Зустріньтеся з друзями або запросіть когось на побачення.

Субота Терезам краще провести з родиною. Приділіть час своїм близьким, сходіть разом кудись або просто подивіться гарний фільм.

Скорпіони, продовжуйте робити те, що вам подобається. У суботу зірки рекомендують вам навести лад у фінансових питаннях і взятися за планування бюджету.

У суботу плани Стрільців може порушити несподіване прохання друга. Не відмовляйте йому. Вас люблять за ваш добрий характер. Залишайтеся такими ж.

Козероги зараз переживають період прогресу. У суботу ви зможете розширити свої знання, соціальні зв’язки і позитивний вплив. Джерелом енергії для вас стане родина.

Вдалий день для складання планів на майбутнє. Підбийте підсумки того, що досягнуто на цей момент, і ставте цілі, виходячи з доступних можливостей.

У суботу в любовних справах удача буде на боці Риб. Ви впораєтеся з усіма проблемами і зможете розкрити свою романтичну енергію.

