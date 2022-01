22 січня 2022 року о 19:00 на телеканалі СТБ стартує шоу «МастерШеф. Битва сезонів», де за перемогу боротимуться найкращі майстри кулінарного мистецтва з різних сезонів легендарного проєкту. Напередодні прем’єри суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Ектор Хіменес-Браво розповів про кар’єру та особисте життя.

«У роботі мені важливі професіоналізм, тяжка праця і любов. Я люблю те, що роблю. Одного разу я був на межі звільнення, коли був молодим кухарем. Я увімкнув гриль, било сонце, я почав поливати все водою, зайнявся стіл. Але, дякувати богу, все було добре. Я мав добру репутацію, і шеф дав мені другий шанс».

Також Ектор прокоментував свої стосунки і зізнався, що зараз він закоханий!

«Я завжди був повністю відкритим у моїх стосунках і виносив їх на показ. І, на жаль, було дуже багато заздрощів, якісь коментарі про мою дівчину, хейт. Цей тиск і публічність знищили наші стосунки. Зараз я дуже закоханий. Це єдине, що я можу сказати. У мене чудова пара, і у мене є особлива людина, яка допомагає мені в усіх аспектах. Піклується про мене. У мене є людина, яка думає про мене щохвилини, а я думаю про неї».

