Драматичний трилер «Алея жаху» вийшов в Україні 20 січня в усіх кінотеатрах. Це екранізація однойменного роману Вільяма Ґрешема 1946 року та ремейк фільму 1947. Стрічка Гільєрмо дель Торо має яскраві ознаки нуару, хоча вже втрачає деякі мотиви, притаманні класичному нуару. Про що фільм і що на вас чекає в кіно ― читайте в матеріалі.

Фільм «Алея жаху» намагалися зняти з 2019 року, проте за кілька років змінилися члени знімальної команди і деякі актори. Зокрема, Леонардо Ді Капріо так і не з’явився у стрічці.

Як відомо, Вільям Ліндсей Ґрешем написав свій роман, поспілкувавшись з учасниками пересувного цирку ― вимираючого виду розваг, який колись був суперпопулярним з його чудернацькими створіннями, іноді жахітливими номерами, а іноді ― абсолютно маніпулятивними. Назва фільму походить від вулиці, де керівник гік-шоу шукав собі нового артиста. За сюжетом, головний герой амбіційний і швидко вчиться у місцевої менталістки Зіни, а потім тікає з молодою дівчиною Моллі. Проте йому набридають забавки з менталізмом, і вони вигадують спіритичне шоу, де чоловік називає себе «преподобний», а дружину видає за медіума. Та коли в нього починається депресія, він іде до психологині, яка вдало використовує його, щоб нажитися, підставити і зруйнувати життя.

Фільм відрізняється від книги. Герой Бредлі Купера Стентон Карлайл тікає з дому, когось поховавши, і подається до цирку, де влаштовується прибиральником і помічником, при цьому навчаючись у кого тільки можна. Дехто довіряє йому свої секрети, а дехто виводить на чисту воду. Так чи інакше, Стен тікає з цирку і починає кар’єру менталіста. Проте амбіції не дають йому спокою, і він знаходить собі психологиню-напарницю, якою маніпулює, щоб отримувати гроші за «спіритичні» сеанси з її клієнтами. Коли ж до його рук потрапляє нестабільна, але дуже багата людина, Стен ризикує всім, щоб заробити побільше, не розуміючи, что провал може коштувати йому життя. Фінал історії визначає вчинок таємничої фатальної жінки, як це заведено у старих добрих нуарах, а зажерливий молодик втрачає все, що має.

Кінцівку в книзі «Алея жаху» називають трагічною, зате дуже влучною. Однак єдиної думки щодо фіналу стрічки дель Торо поки що немає.

Фільм уже викликав неоднозначні відгуки західних критиків, які прискіпливо поставилися до сюжету й жанрових особливостей. Це один із дуже рідкісних фільмів Гільєрмо дель Торо, у яких немає ні краплі фантастики та домислу. Проте сюжет протягом майже 2,5 годин тримає глядача на голках, змушуючи переживати за кожен крок героїв. Кінцівка «Алеї» може скласти конкуренцію таким фільмам, як «Ілюзіоніст», «Престиж» та навіть «Джокер» ― за рівнем напруги.

Творці фільму не поскупилися на відтворення атмосфери США 1939―1941 років і на похмурі нуарні пейзажі та приміщення ― пустельні, холодні й іноді дуже пишно вбрані. Музику для фільму написав Александр Деспо, який працював над «Маленькими жінками», оскароносними «Формою води» та «Готель Гранд-Будапешт», а також «Гаррі Поттером». Хімія між Бредлі Купером і Руні Марою та Бредлі Купером і Кейт Бланшетт заворожує, а сам актор зміг проявити найрізноманітніші сторони людського єства, щоб перевтілитися у Стена.

Фільм однозначно непересічний, проте він може не сподобатися тим, хто не полюбляє стиль нуар, властивий стрічкам на кшталт «Дух минулого Різдва».

