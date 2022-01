Для дівчат вирішальним моментом в образі є волосся. Тому стрижку та зачіску вибирають з особливою ретельністю. Багато хто віддає перевагу короткому волоссю. Це зручно, зухвало і красиво. Найбільше така довжина волосся пасує дівчатам з вузьким обличчям трикутної або овальної форми, надаючи повному образу гармонійності і витонченості.

Зачіска з кучерями завжди була наймилішою і найжіночнішою. Завдяки їм навіть зухвалий образ з короткою стрижкою можна зробити милим.

У 2022 році наймоднішими видами кучерів будуть великі природні закрутки. Перевага короткого волосся в такій укладці очевидна. Ви витратите мінімум часу, а отримаєте розкішний результат.

Якщо ви думаєте, що зробивши коротку стрижку, можна попрощатися з різними плетіннями, ви глибоко помиляєтеся. Коротка стрижка ― це не причина для відмови від них, якщо у вас тільки не стрижка під хлопчика.

Для виконання плетіння на короткому волоссі потрібні певні навички та вправність. Плетіння для короткого волосся робиться з поступовим захопленням пасм і, звичайно, не обходиться без лаку, шпильок та маленьких резиночок. Усі ці засоби допомагають краще закріпити вашу зачіску і протриматися їй якомога довше.

Найкраще робити вивернуті плетіння ― вони нададуть додаткового об’єму та ефекту густого волосся.

Для короткого волосся завжди залишається модним начіс. У 2022 році він також буде актуальним. Найлегше начіс зробити на короткому волоссі різної довжини, як у градуйованому каре. У такій стрижці волосся начісують пошарово, і створюється розкішний об’єм.

Для кращого ефекту використовуйте пінку та лак для волосся.

Замість начісування можна скористатися плойкою гофре. Для цього можна купити спеціальну тонку плойку для об’єму або акуратно використовувати прасочку з рифленою пластиною. Гофре виконується на кількох сантиметрах від коренів, і у вас виходить той самий ефект, що й від начісування.

