Любовний гороскоп на січень 2022 року розповість, чого варто чекати в другому місяці зими. Хто має бути відкритим зі своєю другою половинкою? Кого чекає доленосне знайомство? А кому варто дослухатися до порад партнера? Дізнайтесь у любовному гороскопі на січень 2022 року для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова.

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Овни

Початок року обіцяє самотнім Овнам романтичні знайомства. Ви маєте всі шанси зустріти свою долю. Сімейним представникам знака зірки обіцяють гармонію у стосунках. Не проґавте можливості владнати давні розбіжності.

Тельці

У першій половині січня у стосунках сімейних знаків можливі конфлікти. Причиною цього, швидше за все, стане надмірна категоричність представників знака. Порада зірок ― уникати гострих зауважень на адресу коханої людини. Те, що вам здається конструктивною критикою, насправді може сильно зачепити партнера.

Близнюки

У цей період сімейні Близнюки у стосунках з партнером ризикують повторити давню помилку. Це може стати приводом для сварки та закидів на вашу адресу. Порада зірок ― бути уважнішими до своєї половинки та враховувати минулий досвід.

Раки

У цей період сімейні Раки зможуть ще раз переконатися, що їхній партнер ― надійний тил і опора. Саме допомога коханої людини стане вирішальною у складній ситуації. Тому можете сміливо покластися на свою половинку.

Леви

У цей період Леви опиняться в центрі уваги протилежної статі. А тому компліменти і флірт їм гарантовані. Та при цьому зірки радять бути обережними щодо нових знайомств ― є великий ризик розчарувань.

Діви

Початок року може бути досить конфліктним для сімейних представників знака. І тут зірки радять не згущувати фарби. Намагайтеся дати партнерові більше вільного простору і самі побудьте наодинці зі своїми думками. Це допоможе легко вирішити ситуацію.

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Терези

У цей період зірки радять Терезам менше розповідати про своє особисте життя людям. Тому що є велика ймовірність, що ваші стосунки стануть об’єктом пліток і чуток.

Скорпіони

Початок року для Скорпіонів ― багато в чому вирішальний час щодо сфери особистих стосунків. Представники знака зможуть розібратися зі своїми почуттями і зробити правильний вибір, який дасть їм змогу стати щасливішими.

Стрільці

У цей період зірки радять сімейним Стрільцям зайнятися складанням подальших планів зі своєю половинкою. Зараз ви з партнером дивитиметеся в одному напрямку, а тому домовитись і прийти до спільного знаменника буде легко.

Козероги

У січні Козерогам доведеться впоратися з чималою кількістю професійних завдань. Та, незважаючи на це, намагайтеся належний час приділяти особистому життю. Частіше виходьте у світ і бувайте в нових місцях. Адже на початку року зірки обіцяють самотнім Козерогам доленосні знайомства.

Водолії

У цей період Водоліям краще не вступати в суперечки з партнером. Оскільки конфлікти в січні можуть виявитися затяжними. Представникам знака, чиє серце вільне, не варто відмовлятися від спонтанних побачень. Одне з них може стати початком бурхливого роману.

Риби

Головною перешкодою на шляху Риб до щастя в особистому житті може стати їхня власна нерішучість. Через тривалі роздуми і внутрішні сумніви ви можете втратити своє щастя. А тому не бійтеся зробити перший крок і виявити ініціативу ― від цього залежить ваша доля!

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