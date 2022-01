Гороскоп на 21 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Кому зірки рекомендують прислухатися до думки інших, а кому ― бути обачним? Дізнайтеся в гороскопі на 21 січня від екстрасенсів СТБ.

Зараз від вашої зрілості і спокою залежатимуть стосунки в сім’ї. Не будьте надто честолюбними, прислухайтеся до думки інших. У сфері здоров’я все буде гаразд.

У п’ятницю Тельці зможуть зробити прорив, завдяки якому плани втіляться в життя. Будьте сміливими і впевненими в собі.

Близнюки, не втрачайте надії. Деякі речі працюють тільки з другої спроби. Вірте в себе і зберігайте спокій.

Зараз саме час діяти. Якщо ви будете занадто довго думати, то інші можуть випередити вас. Ризикуйте і досягайте нових висот.

Приємний візит здивує Левів у п’ятницю і внесе різноманіття в їхнє повсякденне життя. Не бійтеся радіти і приймати добро від інших.

Якщо ви наважитеся зробити крок у невідомість, то на вас чекає величезний прорив у розвитку. Не варто зараз відступати, адже удача на вашому боці.

У п’ятницю Терези зможуть з легкістю адаптуватися до нових умов. Але не беріть на себе занадто багато і не ухвалюйте далекосяжних рішень.

Глибокі почуття, близькість і невеликий страх супроводжуватимуть Скорпіонов у п’ятницю. Не боріться з цим і наберіться терпіння.

У п’ятницю розум Стрільців може перебувати під контролем їхніх почуттів. Тому зірки рекомендують вам бути обережнішими у своїх заявах і рішеннях.

Водолії, ви можете досягти того, чого хочете, тільки якщо повірите в себе. Добре підготуйтеся, і тоді все йтиме за планом.

У п’ятницю здоров’я Риб буде в нормі. Це буде гарний день, який потрібно провести з користю. Тому мисліть ширше.

