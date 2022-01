Кіномистецтво тішить новими стрічками, і напередодні Нового року багатьом цікаво, які фільми ще вийдуть цієї зими. Основні прем’єри року заплановані на літо й осінь 2022, але за два місяці зими вийде одразу кілька блокбастерів, які варто подивитись у кіно.

Більше на тему: Що подивитися в грудні 2021 у кіно: найкращі кінопрем’єри

Дата: 20.01.2022

Уже легендарний фільм, прем’єра якого переносилася кілька разів через коронавірус. Екранізація коміксів про антигероя-вампіра ― доктора Морбіуса, якого зіграв харизматичний Джаред Лето. Фільм обіцяє похмуру атмосферу і багато спецефектів ― уже в трейлері показали жартома, що він знятий у стилі першого «Венома». У ролях Джаред Лето, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайрон Гібсон, Майкл Кітон.



Дата: 13.01.2022

Метью Вон спробував показати, як було засноване агентство «Кінгс Мен» ― хто був його першим агентом і яких перших ворогів людства довелося здолати. Пафосна комедія у повністю абсурдному стилі з висміюванням стереотипів щодо країн-учасниць Першої світової війни. У фільмі зіграли Рейф Файнс, Данієль Брюль, Гарріс Дікінсон, Ріс Іванс і Джемма Артертон.

Дата: 11.02.2022

Нова екранізація популярного роману Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро, який уже виявив свої навички у «Східному Експресі». На теплоході «Карнак» відбувається вбивство, а розслідувати його може лише всесвітньо відомий Еркюль Пуаро, який дуже тісно поспілкувався з пасажирами і дізнався, що майже кожен має свою темну історію та мотиви для вбивства. У фільмі зіграли Кеннет Брана, Ґаль Ґадот, Летіша Райт, Аннет Беннінг та ін.

Дата:13.01.2022

У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається до свого старого рідного міста лише для того, щоб зіткнутися з жахливими справами, пов’язаними із сумнозвісним серійним убивцею в масці. До фільму повернулася Нів Кемпбелл, яка зіграє Сідні Прескот. Також у фільмі з’являться Девід Аркетт, Кортні Кокс, Ділан Міннетт та ін.

Дата: 10.02.2022

Одна з найвідоміших комп’ютерних ігор «Анчартед» оживе на великому екрані! До рук невтомного шукача пригод Натана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Саме він може привести молодого авантюриста до острова, де заховано омріяні скарби. У головній ролі ― харизматичний Том Голланд, який так вразив усіх своєю Людиною-павуком.

Дата: 17.02.2022

Світ змінився, а він ― ні! Продовження комедійної франшизи про легендарного агента 117! Цього разу він потрапляє до Африки, де жінки гарячіші, ніж пустелі. Озброєний невичерпною впевненістю в собі та вбивчою харизмою, він може впоратися з усіма ворогами, крім самого себе. У ролях Жан Дюжарден, П’єр Ніне, Мелоді Каста, Наташа Ліндінжер та ін.

Більше на тему: Найкращі новорічні фільми: топ-10 для настрою

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.