Меркурій вважають планетою комунікацій та символом торгівлі. За твердженнями астрологів, тарологів та інших експертів, нормальний рух Меркурія сприяє збагаченню ― моральному та духовному, а от ретроградний Меркурій несе неприємності. У такому стані планета буває кілька разів на рік, тому ми зібрали для вас графік ― коли ретроградний Меркурій у 2022 році.

Ретроградність — це астрономічне явище, коли оптично здається, нібито планета обертається у протилежний звичайному руху бік. Це відбувається через розміщення орбіти планети відносно орбіти Землі та через їхній шлях обертання навколо Сонця на момент споглядання. Астрологи вважають, що під час ретроградності планет функції та сфери, за які ці планети «відповідають», діють на людей спотворено. Ретроградному Меркурію ж, який «відповідальний» за комунікацію, вже традиційно приписують цілий список негараздів у нашому житті.

У 2022 році буде чотири періоди ретроградності Меркурія.

Переважно ретроградний рух Меркурія впливає на ухвалення рішень та на мислення. Астрологи стверджують, що людина стає більш повільною, а вчинки ― необдуманими і занадто спонтанними. Нові ситуації становлять велику проблему, моделі поведінки не працюють у незвичних ситуаціях. Тому рішення бувають нелогічними і не завжди корисними для людей.

Зимовий ретроградний Меркурій під знаком Водолія загрожує всім творчим процесам ― припливи натхнення будуть неефективними, а в діловій сфері можливі невдалі договори та проєкти.

Літній ретроградний Меркурій під знаком Близнюків вимагатиме чіткого балансу в житті ― за такої умови можливі вдалі нові договори, прибуток та ефективне покращення кар’єри. У разі розбалансованого життя ретроградний рух загрожує погіршенням у навчанні, завершенні проєктів та поверненням старих проблем.

Найбільш вдалим може бути період осіннього ретроградного Меркурія ― у знаку Терезів. Спокійне та розмірене життя не потерпатиме від проблем, якщо не ухвалювати ризикованих рішень у ці тижні.

Зимовий ретроградний Меркурій у Козерозі сприятиме налагодженню сімейних та ділових зв’язків, проте непостійність у цей період загрожує порушеними планами, сварками з близькими та проблемами на роботі.

На час ретроградного руху Меркурія астрологи радять людям не втручатися у конфлікти і сварки, особливо, якщо вони вас не стосуються, не ухвалювати поспішних рішень і концентруватися на моменті ― також можливі травми через неуважність людей. Не варто займатися самокритикою та налагодженням стосунків ― у цей час легко «вибухнути» і зробити гірше.

