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Мода 2022: зимові тренди

19.01.2022

З настанням зими завжди хочеться відчувати комфорт, але водночас мати стильний вигляд. Крім того, це чудова пора для експериментів. Що ж буде модно цього сезону? У нашому матеріалі ми підготували для вас найтрендовіші ідеї одягу на зиму 2022 року.

Мода 2022: зимние тренды

Зима 2022 року порадує модниць не лише теплими й затишними, а й яскравими речами. Цього сезону актуальними залишаються в’язані вироби, пуховики та плісировані спідниці. Крім того, прихильниці блискучих нарядів зможуть бути в тренді не тільки в Новий рік, а й протягом усієї зими.

Представляємо вам вісім найважливіших модних тенденцій зими 2022 року.

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Стиль 2000-х

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Пуховики і стьобані речі

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Необроблений денім

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Клітинка

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

В’язані речі

Мода 2022: зимние тренды

Костюм зі спідницею

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Плісировані спідниці та сукні

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Блискучі речі

Мода 2022: зимние тренды

Мода 2022: зимние тренды

Джерело фото: pinterest.com

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