Нігтьова пластина, що змінила колір, – це проблема, з якою мають справу багато жінок. І мало хто знає, як відбілити нігті в домашніх умовах. Читайте матеріал від експертів «Все буде добре» і ви дізнаєтеся про причини зміни кольору, про профілактичні методи і про те, як відбілити нігті в домашніх умовах.

Перш ніж розглядати питання про те, як відбілити нігті вдома, слід розібратися в причинах зміни кольору. Існує безліч факторів, які викликають пожовтіння нігтів:

Більше на тему: Як позбутись прищів за 15 хвилин?

Запобігти проблемі легше, ніж її позбутися. Слід вчасно знімати з нігтів лаки, застосовуючи для цього засіб, до складу якого не входить ацетон. Перед нанесенням гель-лаку потрібно використовувати спеціальну основу, призначену для захисту нігтів.

Для збереження краси рук, нігтів і хорошої роботи всього організму найкраще позбутися шкідливих звичок і почати вести здоровий спосіб життя. Слід перестати зловживати алкогольними напоями, кинути палити, при цьому почавши вести здоровий спосіб життя. Включити в раціон продукти з високим вмістом вітамінів і мінералів.

Якщо не впевнені в причинах пожовтіння нігтьової емалі, то перед тим, як відбілити нігті в домашніх умовах, буде доречним проконсультуватися з дерматологом, здати зрізи нігтів на виявлення грибка.

Раз на тиждень бажано давати нігтям перепочинок від лаку на кілька днів. Якщо було нанесено гель-лак, то перед повторним манікюром слід утриматися близько семи днів для відновлення надходження кисню. Крем бажано використовувати спеціальний, призначений для зволоження рук і нігтів.

Щоб зробити нігті білішими, слід використовувати спеціальні засоби для відбілювання нігтів. Купувати товар найкраще в спеціальних крамницях або у перевірених постачальників. Купуючи спеціалізований засіб, насамперед потрібно звернути увагу на склад і написи. Найчастіше на відбілюючих препаратах написано: non-yellowing top, nail whitener. Нижче описані засоби, з якими відбілювання нігтів в домашніх умовах стане простою забавою.

Більше на тему: Манікюр 2021: модні тренди року

Якщо у вас немає бажання заглиблюватися в пошуки відповіді на питання «як відбілити нігті в домашніх умовах?», то найпростішим рішенням буде придбання спеціального гелю або лаку. Лак наноситься після попереднього очищення нігтя і манікюру. Існують лаки, створені тільки для відбілювання, а є і такі, які, крім освітлення, здатні зміцнювати нігтьову пластину.

Розумні емалі піклуються про стан нігтів, роблять їх міцнішими, перешкоджають розшаруванню і захищають від зовнішніх факторів. Завдяки світловідбивним часткам такі лаки добре виглядають на нігтьовій пластині, їх можна використовувати без додаткового покриття.

В магазинах косметики, крім емалей і лаків, у продажу є олівці, здатні відновити колишній колір нігтя. Олівець для відбілювання в своєму складі має крейду або білу глину. Косметичний олівець дає швидкий, але нетривалий ефект, після миття рук засіб змивається.

Крім спеціальних засобів, можна використовувати ванночки для відбілювання нігтьової пластини, вони хоч і не дають миттєвий результат, але при постійному використанні нігті та шкіра рук стануть виглядати значно доглянутішими і красивішими.

Про ромашкову ванну знали ще бабусі. Ромашка – це унікальна рослина, яка очищає нігтьову пластину, знімає подразнення зі шкірних покривів, пом’якшує шкіру рук, наповнюючи її вітамінами.

2. З лимонною кислотою

Якщо немає часу ходити по аптеках і шукати суцвіття ромашки, то ванночку можна зробити з використанням лимонки. Чайну ложку порошку слід розчинити в склянці теплої води, перелити рідину в миску і занурити туди нігті. Тривалість процедури 15 хвилин.

Більше на тему: Поради дерматолога: як позбутися лупи

3. Содова

Однією з найпростіших ванночок для відбілювання вважається содова. Соду необхідно змішати з водою, дотримуючись рівних пропорцій. Кінчики пальців тримати в розчині до двадцяти хвилин.

4. З оцтом

Така ванночка підійде тільки після необрізного манікюру, оскільки будь-яка подряпина або найменший поріз можуть викликати печіння і щипання від оцтової кислоти. Для процедури потрібно взяти чайну ложку оцту, бажано яблучного, розвести його в 350 грамах негарячої води. Занурити кінчики пальців в оцтовий розчин на п’ять хвилин, після закінчення відведеного часу руки добре промити водою і помазати живильним кремом.

Нігті на ногах внаслідок різних чинників змінюють колір. Факторами, що впливають на зміну кольору, можуть бути лаки і неякісний одяг і взуття, які фарбують не тільки нігті, але і шкіру. Для того, щоб надати пальцям ніг і нігтям гарний, доглянутий вигляд, можна використовувати всі методи, описані в цій статті.

Більше на тему: Домашня ванночка для рук від сухості та тріщин

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.