Гороскоп на 20 січня 2022 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Кому день готує приємну зустріч, а кому ― вирішення робочих проблем? Дізнайтеся в гороскопі на 20 січня від екстрасенсів СТБ.

Овни, якщо ви незадоволені поточною ситуацією, то четвер відмінно підійде для того, щоб розібратися у всіх невідповідностях і вивчити інші варіанти розвитку подій.

У четвер Тельцям можуть кинути виклик. Але це на краще, оскільки ви зараз заповзятливі, сповнені енергії і спраги до дії, як ніколи. Не сумнівайтеся в собі і рухайтеся тільки вперед!

Зірки віщують Близнюкам вдалий день. Проблеми на роботі зникнуть самі собою, і ви зрозумієте, що ваше занепокоєння було зайвим.

У четвер на Раків чекає приємна зустріч із давнім знайомим. Якщо ви почуваєтеся виснаженими, то переконайтеся, що забезпечили собі достатню кількість відпочинку.

Четвер стане справжньою перевіркою для особистих стосунків Левів. Замість критики спробуйте похвалити таланти і сильні сторони свого партнера. Результат ви побачите відразу.

Діви, зверніть увагу на своє здоров’я. Зірки рекомендують вам у четвер присвятити час поліпшенню фізичної форми та емоційного стану.

Зірки рекомендують Терезам у четвер зайнятися плануванням вихідних. Ви багато зробили за останні дні, і тепер вам просто необхідний якісний відпочинок.

У четвер компроміси не принесуть Скорпіонам внутрішнього задоволення. Але тримайте себе в руках. Дотримуйтеся робочих вимог, навіть якщо це складно.

Ви повинні стримати обіцянку, дану другові, навіть якщо вам зараз це не вигідно. Від цього можуть залежати ваші стосунки з оточенням у майбутньому.

У четвер усі розраховуватимуть на ваші організаторські здібності. Не підведіть своїх колег і не сумнівайтеся в собі. Спілкування з друзями допоможе вам відновитися після важкого дня.

Водолії, якщо ви продовжите йти наміченим шляхом, то успішно досягнете своєї мети. Не відхиляйтеся від курсу і рухайтеся вперед, не зважаючи на думку інших.

У четвер стриманість Риб оточення може помилково витлумачити як гординю. Зробіть перший крок і вибачте. Від цього всім стане легше.

