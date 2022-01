З початком 2022 року варто перевірити, які прем’єри готують для своїх улюблених фанатів найбільші кінокомпанії світу і які фільми так хочуть побачити кіномани. Які фільми порадують нас у січні 2022 року ― читайте в нашому матеріалі.

«Кінгс Мен»

Дата: 13.01.2022

Метью Вон спробував показати, як було засноване агентство «Кінгс Мен» ― хто був його першим агентом і яких перших ворогів людства довелося здолати. Пафосна комедія у повністю абсурдному стилі з висміюванням стереотипів щодо країн-учасниць Першої світової війни. У фільмі зіграли Рейф Файнс, Данієль Брюль, Гарріс Дікінсон, Ріс Іванс і Джемма Артертон.

«Крик»

Дата:13.01.2022

У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається до свого старого рідного міста лише для того, щоб зіткнутися з жахливими справами, пов’язаними з горезвісним серійним убивцею в масці. До фільму повернулася Нів Кемпбелл, яка зіграє Сідні Прескот. Також у фільмі з’являться Девід Аркетт, Кортні Кокс, Ділан Міннетт та ін.

«Алея жаху»

Дата: 20.01.2022

Ґільєрмо дель Торо зняв римейк відомого фільму 1947 року «Алея жахів», в основі якого лежить однойменний роман Вільяма Ліндсі Грешама. Головний герой фільму — молодий аферист Стен Карлайл, який працює карнавальним фокусником, але з часом починає видавати себе за людину, яка вміє розмовляти з мертвими. Він намагається обдурити мільйонера, щоб зірвати великий куш, але зазнає поразки, повертається до колишнього життя та намагається все забути. У стрічці знялися Бредлі Купер, Кейт Бланшетт, Руні Мара, Віллем Дефо, Тоні Коллет, Рон Перлман та ін.

«Голос кохання»

Дата: 20.01.2022

Режисерка Валері Лемерсьє зняла художній фільм на основі біографії співачки Селін Діон і сама зіграла в ньому головну роль. У світовий прокат стрічка вийшла під назвою «Алін», головна героїня ― Алін Дьє. За сюжетом події розгортаються у Квебеку з 60-х років ХХ ст. У родині, де всі захоплюються музикою, народжується дівчинка Алін. Коли вона підростає, рідні помічають, що в неї золотий голос. Одного разу спів Алін чує відомий музичний продюсер і розуміє, що колись вона підкорить своїм талантом увесь світ.

«Агент 117: З Африки з любов’ю»

Дата: 27.01.2022

Ніколя Бедоз зняв продовження пародії на шпигунські історії «Агент 117». Другий фільм має назву «З Африки з любов’ю». За сюжетом французький шарм надає сили агентові вирішувати надлюдські проблеми національної та світової безпеки, а також підкорювати йому всіх навкруги. У кінострічці знялися Жан Дюжарден, П’єр Ніне, Мелоді Каста, Наташа Ліндінжер та ін.

«Ми ― монстри»-2

Дата: 27.01.2022

Родині Вішбонів знову доводиться перетворюватися на монстрів, щоб урятувати весілля. За допомогою магії вони знову отримають суперсили: мама-вампірка, тато Франкенштейн і їхні діти ― непосидючий перевертень і чарівна мумія ― вирушають на нову пригоду.

Фільм знімали Німеччина і Велика Британія. Режисер Гольгер Таппе. У ролях: Емілі Вотсон, Джейсон Айзекс, Нік Фрост та ін.

