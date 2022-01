Щороку 19 січня весь православний світ святкує Хрещення Господнє. Цього дня заведено ходити до церкви, де піп освячує воду, яку потім кожен прихожанин забирає собі додому. Також вода освячується і в джерелах. Там священник опускає хрест у спеціальну водохресну ополонку, після чого вода в цьому джерелі вважається цілющою, а всі охочі можуть зануритися. Кажуть, що вода, освячена цього дня, має певну силу, яка навіть здатна вилікувати від недуг.

А ось хрещенські прикмети вважаються найправдивішими. Тож на що варто звернути увагу у день свята Хрещення Господнє?

Більше на тему: Привітання з Водохрещем у картинках і прозі

Зі святом Хрещення Господнього!

Більше на тему: Привітання з Хрещенням 2022 у віршах

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.