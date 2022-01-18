Щороку 19 січня весь православний світ святкує Хрещення Господнє. Цього дня заведено ходити до церкви, де піп освячує воду, яку потім кожен прихожанин забирає собі додому. Також вода освячується і в джерелах. Там священник опускає хрест у спеціальну водохресну ополонку, після чого вода в цьому джерелі вважається цілющою, а всі охочі можуть зануритися. Кажуть, що вода, освячена цього дня, має певну силу, яка навіть здатна вилікувати від недуг.

А ось хрещенські прикмети вважаються найправдивішими. Тож на що варто звернути увагу у день свята Хрещення Господнє?

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Прикмети на Хрещення Господнє

Якщо на Хрещення холодна і ясна погода, то літо буде посушливим, весна почнеться рано, а «бабине літо» триватиме довше, ніж зазвичай, а якщо похмура і сніжна – до рясного урожаю.

Богоявлення під повний місяць – до великого розливу, а якщо молодик, то чекайте довгих морозів.

Багато снігу на Водохреще – до міцного здоров’я! Талий водохресний сніг, як і водохресна вода, має потужну цілющу силу, яку не втрачає весь рік.

Сині хмари на Водохреще опівдні обіцяють врожайний рік.

Часто гавкають собаки – буде багато дичини, а також до благополуччя та матеріального достатку.

Зі святом Хрещення Господнього!

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