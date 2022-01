Святковий калач: рецепт випічки на Водохреще від Наталки Денисенко

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася рецептом святкового калача на Водохреще. За її словами, такий готувала ще її бабуся. А тепер спробувала і вона. Відео з приготуванням — дивіться в матеріалі.

Інгредієнти:

Спосіб приготування дивіться у відео від Наталки Денисенко:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.