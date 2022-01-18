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Святковий калач: рецепт випічки на Водохреще від Наталки Денисенко

18.01.2022

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася рецептом святкового калача на Водохреще. За її словами, такий готувала ще її бабуся. А тепер спробувала і вона. Відео з приготуванням — дивіться в матеріалі.

«Пам’ятаю, як моя бабуся замішувала все у величезній каструлі (розміром навіть більше ніж відро), ставила її на припічок і через годину звідти росло пахуче тісто. Це було як диво для мене. І косички такі вона плела зі швидкістю світла, адже нас приїжджало 6 онуків і годували нас за всіма законами “побував у бабусі”.

Моєї бабусі вже немає на цьому світі, але я завжди згадую, як же смачно, тепло і з душею вона годувала нас, і як же приємно, що мій синочок сьогодні скуштує такий святковий калач», — написала Наталка.

Інгредієнти:

  • Борошно — 1 кг
  • Молоко — 250―300 мл
  • Дріжджі живі — 10 г
  • Сіль — 1/2 ч. л.
  • Яйця курячі — 4 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Масло — 50―60 г
  • Олія — ​​50 г
  • Родзинки — 100 г
  • Цукрова пудра, кориця — за бажанням

Спосіб приготування дивіться у відео від Наталки Денисенко:

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