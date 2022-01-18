Святковий калач: рецепт випічки на Водохреще від Наталки Денисенко
18.01.2022
Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася рецептом святкового калача на Водохреще. За її словами, такий готувала ще її бабуся. А тепер спробувала і вона. Відео з приготуванням — дивіться в матеріалі.
«Пам’ятаю, як моя бабуся замішувала все у величезній каструлі (розміром навіть більше ніж відро), ставила її на припічок і через годину звідти росло пахуче тісто. Це було як диво для мене. І косички такі вона плела зі швидкістю світла, адже нас приїжджало 6 онуків і годували нас за всіма законами “побував у бабусі”.
Моєї бабусі вже немає на цьому світі, але я завжди згадую, як же смачно, тепло і з душею вона годувала нас, і як же приємно, що мій синочок сьогодні скуштує такий святковий калач», — написала Наталка.
Інгредієнти:
Борошно — 1 кг
Молоко — 250―300 мл
Дріжджі живі — 10 г
Сіль — 1/2 ч. л.
Яйця курячі — 4 шт.
Сметана — 100 г
Масло — 50―60 г
Олія — 50 г
Родзинки — 100 г
Цукрова пудра, кориця — за бажанням
Спосіб приготування дивіться у відео від Наталки Денисенко: