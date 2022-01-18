Святковий калач: рецепт випічки на Водохреще від Наталки Денисенко

Актриса театру і кіно Наталка Денисенко поділилася рецептом святкового калача на Водохреще. За її словами, такий готувала ще її бабуся. А тепер спробувала і вона. Відео з приготуванням — дивіться в матеріалі.

«Пам’ятаю, як моя бабуся замішувала все у величезній каструлі (розміром навіть більше ніж відро), ставила її на припічок і через годину звідти росло пахуче тісто. Це було як диво для мене. І косички такі вона плела зі швидкістю світла, адже нас приїжджало 6 онуків і годували нас за всіма законами “побував у бабусі”.

Моєї бабусі вже немає на цьому світі, але я завжди згадую, як же смачно, тепло і з душею вона годувала нас, і як же приємно, що мій синочок сьогодні скуштує такий святковий калач», — написала Наталка.