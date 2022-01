Водохреще, або ще його називають Богоявленням, — одне з найдавніших релігійних свят. У цей день прийнято вітати одне одного, прощати провини та бажати всього найкращого. Вітання з Водохрещем 2022 у картинках і прозі, які обов’язково сподобаються вашим рідним та близьким, шукайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Водохреще: які обряди та ритуали можна проводити 19 січня

Більше на тему: Привітання з Днем Святого Валентина 2022

Свято Хрещення Господнє святкується 19 січня, а напередодні вода освячується в храмах і в природних джерелах. Вважається, що на Водохреще Бог приходить у світ, аби представити людям неприступне світло. Господь наділяє воду особливими властивостями у цей день — вона освячена навіть у водопроводі. Це все пов’язане з тим, що, згідно зі Старим Заповітом, вода наділялася особливою силою. Саме з води розпочиналося життя. Крім того, вона мала нищівну силу, адже водою Господь заливав всі людські гріхи, коли послав на землю великий потоп. Тому Хрещення наділене чималим сенсом: як тіло омивається водою, так і душа людська, що вірить у Божу силу, очищається від гріхів.

В цей день прийнято вітати один одного. Ми підготували для вас привітання з Хрещенням Господнім, які припадуть до смаку вашим рідним і близьким.

***

Вітаю Вас із найбільшими православними святами Богоявленням і Хрещенням Господнім! Бажаю, аби на Вас зійшла свята Божа благодать, щоб тіло і душа омилися освяченою водою, наситилися здоров’ям, легкістю, втіхою, щоб Вас полишили біль, прикрість, розчарування, ненависть і пороки, а на зміну їм в душі запанували мир, спокій і злагода!

***

Хрещення Господнє нехай принесе добробут, спокій, удачу, багато добрих друзів, гарні враження, веселі моменти, впевненість у кожному дні та найміцніше здоров’я на світі!

***

Ось і прийшло у кожен дім священне і чарівне свято Хрещення Господнє. У цей чудовий і божественний день хочеться побажати всім миру, доброти, чесності та справедливості. Нехай диво живе у ваших серцях і дарує вам світлу надію на прекрасне майбутнє. Бажаю вам міцного здоров’я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях. Нехай у цей світлий день вас оточують рідні та близькі люди. Нехай ваші домівки наповняться радістю, сміхом і позитивом.

***

Вітаю з православним святом — Хрещенням Господнім! Нехай Всевишній освятить ваше серце миром, щастям і здоров’ям. Прекрасного духу, мудрості та терпіння у вашій хаті!

***

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

***

У цей особливий, наповнений святістю день мені б хотілося побажати тобі гармонії, душевного умиротворення, спокою та ідилії. Нехай небеса оберігають твою душу, а янголи бережуть твій дім від зла і бід.

***

З Хрещенням Господнім вас, не втрачайте віри в гарне, і вона неодмінно допоможе у скрутну хвилину. Нехай Хрещенські морози вас підбадьорять і загартують. В це свято варто відпустити все погане і змити гріх святою водою. З Хрещенням Господнім вас!

Більше на тему: Як правильно купатися на Водохреще та де

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.