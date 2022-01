Аналізуючи найпопулярніші кольори в колекціях зими 2021/2022, можна зробити чіткий висновок: яскраві відтінки та звична радість від одягання повертаються на подіуми з новою силою ― і це не суперечить потребам у комфорті.

Його присутність є більш ніж помітною у багатьох брендів, серед яких Erdem, Burberry, Jacquemus, Molly Goddard, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Isabel Marant та Michael Kors Collection. М’які півтони практично були відсутні (наприклад, бордовий або винний), а лідирує red total look.

Згідно з книгою «Психологія кольору: як кольори впливають на почуття та логіку» (Єва Хеллер, 2007), це «найсуперечливіший колір», оскільки він означає ревнощі та брехню, а також оптимізм і зрілість. І хоча влітку знайти його легше, ніж взимку, Jil Sander, Max Mara, Versace, Prada та Marc Jacobs були лише деякими з брендів, котрі вирішили пропустити неписані правила пори року, щоб принести трохи сонця в холодні місяці.

Якщо є колір, який визначає 2021 рік, принаймні крізь призму подіумних шоу, то це саме фіолетовий. Він лідирував у весняно-літніх колекціях і швидко став синонімом легкості та жіночності. Не дивно, що фіолетовий також проник і в зимовий сезон. Крім того, він легко вписується в різні стилі, як, наприклад, мінімалізм Jil Sander, сексуальність Gucci, Givenchy і Nº21, або стиль нової леді Chanel і Balmain.

Рожевий колір часто є в базових палітрах багатьох гардеробів. І хоча цієї осені м’якіші версії (наприклад, відтінок baby pink) також були помічені на подіумах, переможцем у грі віральності є фуксія. Найяскравішу і найнасиченішу версію рожевого кольору бренди пропонують римувати з чорним, як у Saint Laurent, або носити total look, як у Chanel. А дует, який не залишить нікого байдужим, ― це червоний і рожевий, як у Jacquemus і Sacai.

Сказати, що це один із трендових кольорів сезону, буде применшенням: срібло з’явилося на подіумах у такій великій кількості та форматах, що важко його не помітити. Срібло знайшло своє відображення в достатку блискучих тканин. Так, вечірні сукні можна побачити в колекціях Michael Kors Collection, Paco Rabanne, Burberry та Dsquared2. Balmain зробили ставку на срібний комплект, а Chanel ― на приталений комбінезон.

У зимовому сезоні нейтральні відтінки були представлені у вигляді перлово-сірого, кремового, екрю, бежевого та деяких відтінків сірого. Ці м’які кольори тісно пов’язані з елегантністю, комфортом і практичністю. До того ж вони легко адаптуються до будь-якої естетики.

