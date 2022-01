Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 17 по 23 січня 2022 року.

Цього тижня в Овнів будуть напружені стосунки з сім’єю. Можливо, для вас стане сюрпризом деяка інформація про родичів або обурить їхня поведінка. Не варто розпалювати конфлікти через дрібниці. На роботі можуть виникнути труднощі через строки й непередбачувані завдання, проте ваші зусилля будуть винагороджені.

Протягом тижня вам можуть повернути давні борги, що покращить настрій. Час попрацювати на свою репутацію. Крім того, можна починати навчання у сфері, про яку давно мріяли, ― навіть освоювати нові професії та навички.

Невдалий час для великих покупок. Цього тижня до вашої діяльності може бути прикута особлива увага. До кінця тижня ви зможете розпочати проєкт, який даватиме результати багато років.

Протягом тижня на вас впливатиме затемнення ― можливі конфлікти з близькими людьми, які, проте, незабаром владнаються. Середина тижня може принести приємні сюрпризи, зустрічі з давніми знайомими і нові контакти. На вихідних варто відпочити від активної діяльності.

Протягом тижня Леви можуть зіткнутися з необхідністю шукати джерела доходу. Не варто часто виходити у світ ― в середині та наприкінці тижня є небезпека для здоров’я, організм буде ослаблений. На роботі чекають дрібні труднощі, якими доведеться займатися на вихідних.

Дівам може здатися, що щоденна рутина починає їх накривати, тому час згадати не тільки про те, що треба, а й про те, що подобається. Можливо, вам захочеться спланувати відпустку на найближчий час.

Протягом тижня можливі непорозуміння в сім’ї. Варто виділити день для сімейного відпочинку. Ускладнення на роботі не будуть фатальними: якщо ви вчасно реагуватимете на всі нові проблеми, то скоро все повернеться на вашу користь.

Несподівано Скорпіони можуть відчути нестачу грошей, але не варто через це відкладати свої плани на вихідні. Тиждень підходить для душевного відпочинку вдома. На роботі можуть оцінити вашу ініціативу. Імовірна романтична зустріч, яка може перерости у щось більше.

Стрільцям варто бути готовими до різкої зміни планів, партнерів та будь-яких несподіванок. Усі нові контракти та проєкти на 2022 рік протягом тижня можуть зазнати багатьох змін.

Протягом буднів можливі непорозуміння з другою половинкою. Перспектива світських заходів та відпочинку значно покращить вам настрій і допоможе розслабитися. На роботі ймовірні проблеми з розрахунками ― будьте пильні.

Протягом тижня Водолії почнуть підбивати підсумки минулого року. Проте варто пам’ятати, що поганий настрій ― не привід псувати його іншим. На роботі вас чекає велике навантаження, але радість може принести сюрприз від другої половинки.

Протягом тижня варто зосередити увагу на збереженні стосунків ― можливо, ви не помічаєте, що партнер переживає емоційний період. Робота дасть змогу освоїти нові навички та просунутися в кар’єрі. Не час для різких змін та фінансових витрат.

