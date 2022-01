Гороскоп на 17 січня 2022 року дасть пораду, як вдало завершити всі справи та уникнути неприємностей. Читайте гороскоп на 17 січня від екстрасенсів СТБ.

Упевненість у собі та харизма можуть позитивно вплинути на заплановані переговори. Можливе потепління у відносинах з колегами.

Участь у сумнівних акціях може негативно вплинути на вашу кар’єру та стосунки. Інтуїція на низькому рівні ― не варто робити необдумані вчинки.

Можливі непорозуміння з близькими та сім’єю. Не варто давати волю агресії та кидатися необдуманими словами ― можна сильно з кимось посваритися.

Ракам варто віддатися роботі. Є можливість налагодити взаємини в колективі, а також зустріти когось, хто стане дуже важливим для вас.

День важких справ, які доведеться вирішувати із застосуванням досвіду та наполегливої праці. Не варто витрачати нерви на незначні проблеми.

У понеділок можуть різко змінитися плани та виникнути непередбачувані проблеми. Варто провести якомога більше часу із дорогою людиною.

У Терезів робота горітиме в руках, тому варто відкинути сором’язливість і «кувати, поки гаряче». Усі справи врешті обернуться для вас вигодою.

Можливо, у понеділок вам доведеться зіткнутися з фатальною зрадою. Не варто закидатися роботою ― можна спробувати щось нове та відпочити в театрі чи на концерті.

Вдома на Стрільців може чекати сюрприз від рідних. Якщо ви не полюбляєте несподіванок, постарайтеся просто оцінити старання людей.

Оновлення на роботі можуть спричинити великий клопіт ― можливо, доведеться аналізувати доцільність змін. Ви знайдете підтримку в рідних.

Чекайте припливу енергії. Можливо, варто щось оновити на роботі. Можливі сюрпризи від колег.

Близька по духу людина може виявитися зовсім іншою під час особистого спілкування. Не варто сподіватися на диво.

