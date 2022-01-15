Гороскоп на 16 січня 2022 року підкаже, кому готуватися до вирішення неприємних проблем, кому ловити вдачу за хвіст, а кому не можна сваритися. Читайте гороскоп на 16 січня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

У Овнів може бути непростий день та багато перешкод для ваших цілей. Є можливість зустрічі, яка покладе початок прекрасним романтичним стосункам.

Телець

Тельці можуть сміливо починати нові справи, хтось із оточення може запропонувати вчасну допомогу. Усі труднощі врешті-решт обернуться вдалим результатом.

Близнюки

У Близнюків може бути хибне враження про загострену інтуїцію. Не варто ухвалювати невиважені рішення і тішити себе ілюзіями.

Рак

Можливі непорозуміння з близькими людьми. Не варто кидатися з головою у ризиковані акції та змішувати особисте і ділове.

Лев

Леви можуть перенервувати через непередбачені труднощі. Можливо, буде багато поїздок, зустрічі з давніми знайомими, які допоможуть у вирішенні проблем.

Діва

Дуже продуктивний день, який допоможе вирішити старі проблеми з проєктами, що дасть перевагу над конкурентами. Необхідно зосередитися і правильно спрямувати всі свої сили.

Терези

Напружений день, який можуть ускладнити дрібні помилки та перепони, які виникнуть через неуважність. Приділіть увагу близькій людині.

Скорпіон

Можуть надійти заманливі пропозиції, від яких не варто відразу відмовлятися. Можна здійснити значний ривок у професійній діяльності та отримати неймовірне задоволення.

Стрілець

У Стрільців загостриться інтуїція. Якщо в неділю бути впевненими в собі та діяти розсудливо, можна закласти добре підґрунтя на найближче майбутнє.

Козеріг

Навіть найскладніші завдання здаватимуться вам простими і завершаться вдало. Можна втілювати в життя свої сміливі мрії та відповідати на ділові пропозиції.

Водолій

Варто уникати конфліктів і непорозумінь ― вони матимуть серйозні наслідки. Перша половина дня може бути складною через помилки від неуважності.

Риби

У Риб буде можливість заручитися підтримкою впливових однодумців та почати реалізовувати свої давні цілі на подальше життя.

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