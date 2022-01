14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. У відвертій розмові з ведучою актор серіалу «Кріпосна» Віктор Жданов пояснив, чому він пішов із сім’ї. Дивіться в новому випуску проєкту «Мій секрет» на СТБ, як склалися стосунки у Жданова з родичами після його рішення.

Більше на тему: Глядач бачить і чує абсолютно все: Маша Єфросиніна розповіла про проєкт «Мій секрет» на СТБ

У випуску проєкту «Мій секрет», присвяченому акторам «Кріпосної», Маша Єфросиніна під час спілкування з Віктором Ждановим поцікавилася, чому чоловік кілька місяців ночував у гримерці?

«Можливо, тому що почав усе життя з нуля, можливо, накипіло на душі. Але в один момент я сказав, що піду», ― відповів Жданов.

Вони з дружиною так і не розлучилися офіційно, і актор не покинув дітей. Відбулася ця подія вже після того, як вони втратили все в Донецьку і переїхали до Києва, де довелося починати з нуля.

«Діти виросли, відповідальність стала менша. Я ж не сказав, що кинув їх, я ж не сказав, що зрадив і пішов до іншої жінки. Я розумію, що комусь полегшив життя ― тій самій Лені. Вона трохи видихнула від мене ― знаю, що я непростий, у мене є свої заморочки. Вона стала більше для себе жити», ― сказав Віктор.

У сім’ї його рішення сприйняли несхвально, проте Віктор зізнається, що не має негативних згадок або думок: «Я пишаюся тим, що ми жили з Леною, я дякую їй, і той я, яким ви мене бачите, ― це на 90% її заслуга».

Проте чоловік усе ще сам не може забути про свій учинок і не впевнений, що він правильний.

«Це виглядає, як зрада, хоч би як я хотів себе вибілити ― я зрадив сім’ю, я пішов із неї, не назвавши причин точечно. Через рік-півтора-два, здається, вони мені трошки пробачили. Вони, мабуть, і не пробачили, але не припинили спілкуватися, і для мене це головне», ― каже актор.

Незважаючи на розставання, Віктор поважає Олену, тепло до неї ставиться і дуже вдячний.

«Дуже багато пройшло мимо життя. Мало квітів дарував, мало уваги звертав, мало слів сказав, які можна було сказати ― що я тебе поважаю, люблю і так далі. Зараз констатуєш цей факт і неприємно себе почуваєш. Виправити це ти не виправиш. Але коли озвучив це ― легше стало. Можливо, ця програма робить людей інакшими?» ― додав він.

Проте творці проєкту запросили Олену Анатоліївну в студію, де вона відповіла на слова Єфросиніної та зізнання Віктора.

Більше на тему: «Мій секрет» ― це сповідь: керівниця проєкту Юлія Поборуєва розкрила секрети створення нової програми СТБ

Дивіться прем’єру «Мій секрет» щоп’ятниці о 19:45 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.