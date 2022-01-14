Гороскоп на 15 січня 2022 року підкаже, на кого чекають сюрпризи долі, а кому варто остерігатися неприємностей. Читайте гороскоп на 15 січня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Усі ваші плани можуть піти шкереберть. Можливо, доведеться працювати у свій вихідний. Варто звернути увагу на здоров’я близьких.

Телець

У суботу можуть скасуватися зустрічі або записи до лікаря. Не варто піддаватися стресу ― конфлікт може мати неприємні наслідки.

Близнюки

Ранок може бути конфліктним. Якщо ви працюєте, то на вас можуть чекати неприємні зустрічі. Розставляти пріоритети буде важко ― усе йтиме не за планом.

Рак

Раків може охопити непереборне бажання навести вдома лад, поприбирати, готувати на тиждень або закупитися продуктами. День не підходить для ризикованих акцій.

Лев

У Левів може скластися несподівана вечірка або просто зустріч із друзями. Буде можливість поділитися своїми проблемами з близькою людиною.

Діва

Дівам краще не тринькати гроші в суботу, бо найближчим часом можливі непередбачувані витрати. Вдалий день для заняття самоосвітою.

Терези

Ваш ентузіазм щодо роботи можуть охолодити несподівані новини, які отримаєте протягом дня. Якщо вдало скористаєтеся нагодою, можете покращити своє фінансове становище.

Скорпіон

Не варто витрачати вихідний на справи, якщо вони нетермінові. Є можливість вдало провести час і відвідати цікаві для вас місця. Можливо, зустрінете людину зі схожими інтересами та цілями.

Стрілець

Субота буде завантажена, наче робочий день. Проте, якщо не відволікатися і правильно розставити пріоритети, можна позбутися проблем, які давно вам заважали.

Козеріг

У суботу Козероги можуть зустріти кохання всього життя. Варто кинути поглядом навкруги ― людина, яка вам симпатизує, може бути зовсім поряд, хоч ви і не помічаєте.

Водолій

Вам може надійти фінансова допомога з неочікуваного для вас джерела. Варто поцікавитися, що відбувається у вас на роботі.

Риби

Не варто боятися експериментувати ― можливо, ваші страхи перед осудом знайомих безпідставні. Можна сміливо проявляти ініціативу в діловій сфері та особистому житті.

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