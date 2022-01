Гороскоп на 15 січня 2022 року підкаже, на кого чекають сюрпризи долі, а кому варто остерігатися неприємностей. Читайте гороскоп на 15 січня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня 2022 року

Усі ваші плани можуть піти шкереберть. Можливо, доведеться працювати у свій вихідний. Варто звернути увагу на здоров’я близьких.

У суботу можуть скасуватися зустрічі або записи до лікаря. Не варто піддаватися стресу ― конфлікт може мати неприємні наслідки.

Ранок може бути конфліктним. Якщо ви працюєте, то на вас можуть чекати неприємні зустрічі. Розставляти пріоритети буде важко ― усе йтиме не за планом.

Раків може охопити непереборне бажання навести вдома лад, поприбирати, готувати на тиждень або закупитися продуктами. День не підходить для ризикованих акцій.

У Левів може скластися несподівана вечірка або просто зустріч із друзями. Буде можливість поділитися своїми проблемами з близькою людиною.

Дівам краще не тринькати гроші в суботу, бо найближчим часом можливі непередбачувані витрати. Вдалий день для заняття самоосвітою.

Ваш ентузіазм щодо роботи можуть охолодити несподівані новини, які отримаєте протягом дня. Якщо вдало скористаєтеся нагодою, можете покращити своє фінансове становище.

Не варто витрачати вихідний на справи, якщо вони нетермінові. Є можливість вдало провести час і відвідати цікаві для вас місця. Можливо, зустрінете людину зі схожими інтересами та цілями.

Субота буде завантажена, наче робочий день. Проте, якщо не відволікатися і правильно розставити пріоритети, можна позбутися проблем, які давно вам заважали.

У суботу Козероги можуть зустріти кохання всього життя. Варто кинути поглядом навкруги ― людина, яка вам симпатизує, може бути зовсім поряд, хоч ви і не помічаєте.

Вам може надійти фінансова допомога з неочікуваного для вас джерела. Варто поцікавитися, що відбувається у вас на роботі.

Не варто боятися експериментувати ― можливо, ваші страхи перед осудом знайомих безпідставні. Можна сміливо проявляти ініціативу в діловій сфері та особистому житті.

Більше на тему: Місячні затемнення 2022: коли і до чого готуватися

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.