14 січня о 19:45 в ефірі СТБ вийшли 3 та 4 випуски провокаційного проєкту «Мій секрет» із Машею Єфросиніною. У відвертій розмові з ведучою актриса серіалу «Кріпосна» Анна Сагайдачна вперше розповіла про свої травматичні стосунки, які мало не звели її в могилу. Дивіться в новому випуску проєкту «Мій секрет» на СТБ, у чому зізналася Анна Сагайдачна.

Актриса Анна Сагайдачна, яка зіграла Наталі Дорошенко у «Кріпосній», уперше публічно розповіла про свої перші серйозні стосунки, які тривали 3 роки, дали їй важливий урок у житті та ледь не закінчилися трагічно.

Ще за часів навчання і початку кар’єри в Анни зав’язалися стосунки з актором, старшим за неї на 17 років. Актриса розповіла, що він уже був розлучений, у нього залишилося двоє дітей, до яких вона ревнувала його.

«Дівчинка, якій 18 років, у якої взагалі не було стосунків, ― я ревнувала навіть до дітей. Він мені дуже багато розповідав, чого не можна говорити, ― про інтимні стосунки з іншими жінками. А я, ― мабуть, ми, жінки, так влаштовані: “І що, тобі подобалося? Ти кохав її? Серйозно, ти любив її більше за мене?”», ― згадала актриса.

Вона не знала, що потім робити з подібними відповідями, бо тоді не розуміла, навіщо взагалі такі запитання ставити.

Проте Анна зізналася, що основна проблема була не з ревнощами, а з алкоголем: її коханий часто пропадав вечорами, і вона не знаходила собі місця, поки його шукала.

«Ти у свої 19, така юна, сидиш о 3―4 годині ночі, тобі на пару на 9 ранку, і чекаєш, тому що його немає», ― згадувала Анна.

Вона в сльозах дзвонила і шукала свого мужчину по закладах, не спала ночами.

Маша Єфросиніна поставила Анні Сагайдачній основне запитання теми: «Якої висоти був міст, на який ти кілька разів приходила з думками про самогубство?».

Дівчина зізналася, що це був міст Патона, у період її «нічних поневірянь».

«Коли він не відповідав, я не хотіла повертатися до цієї квартири. Я боялася цієї квартири, що я там сама. Я йшла ночами на міст Патона і думала не про хороше», ― відповіла актриса.

Зрештою, вона зрозуміла, що не може бути щасливого майбутнього з людиною, з якою довго було дуже погано. Про її суїцидальні наміри ніхто не знав, окрім її чоловіка, якого вона почала залякувати самогубством. Однак зупинили її дві причини.

«Мама і віра в Бога ― дві причини, чому я сиджу тут. І чому я про це розповідаю ― хочу, щоб про це почули дівчата у свої 17―20 років, подивилися на мене, і якщо вони в таких переживаннях чи на роздоріжжі, то побачили, що зараз сидить доросла дівчина, успішна, щаслива в сімейному житті. І щоб вони вибрали життя. І якщо хоч одна дівчина скаже: “Це дуже вчасно”, ― і вибере життя, це не дарма», ― пояснила Сагайдачна.

