В ніч із 13 на 14 січня українці зустрічають Старий Новий рік. Як з’явилося свято, що заведено робити у цей період, які традиції й звичаї Старого Нового року в Україні? Відповіді на всі ці питання дізнавалася редакція сайту STB.UA.

Старий Новий рік сміливо можна вважати додатковим святом, яке твердо укорінилося в сімейних традиціях багатьох українців, а також жителів деяких інших країн. Поява святкової дати пов’язана з розбіжністю двох календарів ‒ Юліанського (за «старим стилем») і Григоріанського («за новим стилем»). Свято відзначає більшість країн, церква яких продовжує користуватися календарем «старого стилю».

Звісно, традицій та обрядів, які огортають Щедрий вечір, як його здавна називали, існує безліч. Почати варто з того, що цього свята за великим столом збирається вся родина, члени якої повинні виглядати охайно і доглянуто (брудний або неохайний одяг вважається поганим знаком). На відміну від Різдвяного Святвечора, всі страви готуються ситні, на столі обов’язково має бути кутя, різноманітні випічки та частування. Саме багатий стіл дарує цьому вечору назву Щедрого.

Після святкової вечері заведено відвідувати сусідів, попросивши прощення за можливі образи, щоб провести рік в дружбі та злагоді. Звичайно, перш ніж відправитися до ваших знайомих, зробіть це і в колі сім’ї.

Варто зазначити, що 13 січня, згідно з церковним календарем, вважається днем пам’яті преподобної Меланії (Маланки, Меланки), що передує дню святого Василя Великого (14 січня). За деякими віруваннями, змінюючи один одного, вони зійшлися і одружилися. Саме в цей святковий період хлопці можуть відправитися до батьків дівчини, яку хочуть взяти в дружини, за благословенням.

Однією з традицій Старого Нового року вважається посівання. У перший день старого Нового року спочатку до будинку повинен зайти чоловік, тому представниці прекрасної статі ходили посівати рідше. Одними з найактивніших посівальників є діти, які обов’язково отримували частування і заохочення за свою працю. Примітно, що зерна, які використовують при цьому дійстві, не можна змітати віником або викидати. Вважається, що вони приносять у дім щастя і великий урожай. Для того, щоб рік був саме таким, багато господарів змішували зерна з тими, які саджали в землю.

Традиції Старого Нового року в Україні включають і ворожіння. Ніч з 13 на 14 січня вважається однією з найдоцільніших для того, щоб дізнатися ім’я судженого і зазирнути у своє майбутнє.

Крім того, існують і деякі народні повір’я. Вважається, що не варто в ці дні давати або брати що-небудь у борг, адже цілий рік може пройти в боргах, рахувати копійки 14 січня – прикмета погана, рік може пройти в невдачах, бідності і сльозах, також на старий Новий рік не заведено виносити сміття, в народі кажуть, що так можна винести все щастя з дому.

Бажаємо вам гарного та приємного свята!

