Обряд посівання – одна з головних традицій святкування Старого Нового року, який українці відзначають у ніч з 13 на 14 січня. У нашому матеріалі ми розповімо, коли, чим і як слід посівати на Старий Новий рік 2022. Крім того, тут ви знайдете цікаві вірші для посівання, з якими можна сміливо вирушити в гості до сусідів, рідних і близьких.

Посівання на Старий Новий рік – це давній обряд, який проводили наші предки, щоб збільшити урожай наступного року. Зараз посівальники переслідують інші цілі, але традиції залишаються традиціями.

Посівати починають лише зранку 14 січня. А робити це можуть хлопчики, юнаки та чоловіки. Рано-раненько, об’єднавшись у ватаги, вони ходять по сусідських будинках і питають дозволу на посівання. При собі в посівальників мають бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або рисом. Бажаючи господарям усього найкращого, хлопці розкидають зерно по кімнатах і читають світлі посівальні вірші. Як подяку добрим молодцям дають солодку випічку, цукерки, фрукти або трохи грошей. А після їх відходу зерно не можна підмітати до самого присмерку.

Як правильно посівати:

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Сію радість я і сміх –

З Новим роком вас усіх!

Щедро посіваю житом –

На врожайне, тепле літо.

Ще посиплю і пшениці –

Хай вдаються паляниці.

Зійде зірка з висоти –

Господарю, пригости!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

