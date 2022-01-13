Гороскоп на 14 січня 2022 року допоможе зрозуміти, на кого чекають бонуси в кар’єрі, кому не можна робити поспішних учинків, а в кого можливий романтичний вечір. Читайте гороскоп на 14 січня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Гармонійний день, проте непродуктивний. Можливо, у вас не вийде закрити проєкт наперед до кінця дня.

Телець

Можливо, вас покличуть на зустріч із друзями або колегами. Є шанс зустріти людину, яка відіграє ключову роль у вирішенні важливого для вас питання.

Близнюки

Не варто починати нові справи та відкривати свої проєкти. Можливо, у вас виникнуть незначні перепони і труднощі на роботі, здатні зіпсувати настрій.

Рак

Раки зможуть вдало закінчити старі проєкти, а ввечері вирушити на зустріч із друзями або колегами в ресторані, СПА чи лазні. Не варто здійснювати великі фінансові операції.

Лев

Вдалий день, щоб зустрітися з друзями, сходити на манікюр, шопінг або тайський масаж. Сім’я з розумінням поставиться до необхідності приділити час собі.

Діва

Дрібні суперечки вдома можуть спровокувати переосмислення пріоритетів та серйозні зміни у вашому житті. Час бути раціональними та розсудливими.

Терези

Терези можуть почати якесь навчання, опанування нових навичок або нової професії. Не найкращий день для ухвалення рішення про зміну місця роботи.

Скорпіон

У Скорпіонів буде багато нових знайомств, зустрічі зі старими знайомими, які допоможуть поліпшити фінансове становище, кар’єру та особисте життя. Після роботи варто розслабитися.

Стрілець

Може бути насичений день, який забере сили та нерви. Якщо не реагувати на провокації, всі справи протягом для вирішаться на вашу користь.

Козеріг

На Козерогів може чекати романтичний подарунок від людини, яка вам небайдужа. Можливий романтичний вечір та вихідні.

Водолій

У Водоліїв може з’явитися бажання змін у житті та необдуманих рішень. Варто тримати себе в руках і знайти мотивацію для здійснення своїх цілей.

Риби

Приємні моменти будуть змінюватися гострими ситуаціями. Варто триматися подалі від конфліктів і тригерів.

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