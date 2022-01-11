Прикмети на Старий Новий рік 2022
Старий Новий рік – це зовсім не самостійне свято, а улюблений Новий рік, тільки за Юліанським календарем. Його переважно відзначають у тих країнах, де православна церква дотримується старого способу літочислення. Наші предки наділяли 13 січня особливим магічним змістом. Якщо вірити численним прикметам, які пов’язані зі святом, можна не лише зазирнути в майбутнє і дізнатися, що чекає на тебе в новому році, але також привернути удачу і достаток. Зверніть увагу, що не можна робити на Старий Новий рік, щоб фортуна від вас не відвернулася.
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Погодні прикмети на Старий Новий рік
Традиційно 14-го січня селяни і хлібороби намагалися визначити, чи буде рік врожайним. Небо і сонце здатні передбачити, наскільки щедрою виявиться земля протягом наступних дванадцяти місяців:
- Нічне безхмарне небо і яскраві зірки – до хорошого урожаю, холодного лютого і спекотного літа.
- Заметіль зранку – вродять горіхові дерева.
- Снігопад – до дощового липня.
- Іній на гілках – буде багато меду.
- Суха погода і мороз – не пощастить грибникам.
- Високо зійде сонце – до щастя і родючості.
Прикмети, пов’язані із зустріччю Старого Нового року
Є також кілька прикмет, які стосуються самого святкування:
- Якщо першим до хати увійде хлопець з багатодітної сім’ї – рік пройде в ситості та здоров’ї.
- Чим гучніше й веселіше пройде зустріч Старого Нового року, тим успішнішим цей рік буде.
- Кутя, а також страви зі свинини на святковому столі – до багатства і щастя.
Що не можна робити на Старий Новий рік
Щоб не злякати удачу, постарайтеся не робити нічого з переліченого нижче:
- За тиждень до Старого Нового року не рекомендовано надягати нові речі. Краще почекати самого свята і похвалитися обновкою безпосередньо 13 січня.
- Говорячи тост, слід уникати вживання частки «не»: тоді те, чого ви бажаєте, точно здійсниться.
- Не слід відзначати Старий Новий рік тільки в жіночій компанії – це до нещастя.
- Будь-які побутові клопоти і прибирання 13–14 січня краще відкласти: вважається, що разом зі сміттям можна винести з дому благополуччя.
- Не варто позичати гроші в борг, а також рахувати дрібні монети.
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