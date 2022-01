Безумовною перевагою середньої довжини волосся є її універсальність. Ви можете створити будь-який образ ― від милого і романтичного до зухвалого і рокерського. Дивіться модні стрижки на середнє волосся 2022 просто зараз!

Асиметрія завжди була популярна в стилістів, проте раніше такі зачіски зустрічалися переважно на перукарських конкурсах і світових подіумах. Але сьогодні асиметричні стрижки ви можете зустріти практично в будь-якому куточку планети. Їхня популярність цілком зрозуміла, адже за рахунок різної довжини вашої зачіски і чітких структурних ліній ви отримуєте зухвалий образ, що запам’ятовується. А в поєднанні з яскравими відтінками волосся, які якраз актуальні в цьому сезоні, ви точно виділятиметеся з будь-якого натовпу.

Незважаючи на бунтарський дух такої стрижки, її можна поєднувати і з романтичними сукнями та балетками. І за рахунок гри контрастів ваш образ стане справді трендовим. Адже еклектика зараз у моді.

Кучері завжди залишаться у фаворитах у багатьох сучасних модниць. Ось чому стилісти з сезону в сезон радять носити їх, змінюючи лише об’єм та спосіб укладання. Також на весняно-літніх показах знову були актуальні зачіски з ефектом «пляжного» волосся, що досягається за рахунок укладання зі спеціальними засобами на основі солоної морської води.

Завитки, зроблені в напрямку від обличчя, на думку стилістів, продовжують бути актуальними. Справа в тому, що за такої зачіски ваше обличчя стає візуально відкритішим і трохи витягнутішим. Також знову в моді великі хвилі у стилі 20-х років, так що шанувальниці «Великого Гетсбі» можуть сміливо тішити себе укладками тієї епохи.

Каре ― своєрідна класика у світі перукарського мистецтва. Однак цього сезону особливо популярним буде подовжений варіант цієї зачіски. Як і попередні кілька років, ця стрижка прикрашала модні журнали та світські новини, адже такі селебриті, як Ріанна, Вікторія Бекхем та Періс Хілтон знову зробили собі каре.

Цей вид нагадує таку варіацію цієї зачіски, як каре «на ніжці», і найбільш вдалий вигляд має з подовженими передніми пасмами. Однак не варто забувати, що цього сезону стилісти радять робити дуже плавний перехід довжини, не акцентуючи на цьому увагу.

На всіх світових подіумах ми бачили повернення до моди епохи 70-х, це стосується і зачісок, найбільш актуальних на той час. Звичайно ж, ідеться про стрижки драбинка та каскад. Їм особливо віддають перевагу дівчата з круглим обличчям, адже за рахунок структури стрижки їхні обличчя здаються значно витягнутішими.

Напевно, всі ми бачили знімки з журналів тих часів, на яких волосся дівчат розвівалося на вітрі і виглядало максимально природно в образі з простими майкою та джинсами. Саме такий ефект легкості та природної краси і досягається за рахунок цих зачісок.

