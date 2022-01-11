Мода 2022: які шуби та дублянки у тренді

Крім вовняних пальто, шуб зі штучного хутра та об’ємних пуховиків, цього сезону список модного верхнього одягу поповнили дублянки. Серед найактуальніших моделей ― класичні авіатори, запозичені з гардеробу льотчиків, укорочені дублянки до талії, пухнасті варіанти, наче вдягнуті навиворіт, моделі без рукавів та довгі пальта на овчині.

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Авіатори

Дублянка-авіатор ― позачасова модель, яка спочатку була головним елементом гардеробу пілотів. Згодом ця тепла oversize-куртка з овчиною перекочувала до зимового арсеналу модниць. У нових колекціях дизайнерів з’явилися сучасні варіації дублянок-авіаторів, які точно знадобляться вам цього сезону. Fendi представили білу об’ємну модель, David Koma показали чорну дублянку з об’ємним коміром з овчини, а Balmain запропонували вибирати культову куртку в коричневій гамі кольорів.

Довжина міні

Для дівчат, які встигли вже придбати модну класичну дублянку, дизайнери пропонують купити ще вкорочену модель, що закінчується на лінії талії. Така дублянка матиме стильний вигляд як у повсякденних, так і у вечірніх образах. Celine пропонують носити утеплену мінікуртку в молочному відтінку з грубими черевиками, теплим джемпером і базовими джинсами, Givenchy комбінують коротку білу дублянку з плісированою спідницею і ботфортами-панчохами, а Fendi показують поєднання теплої мініверсії в парі зі светром грубого плетення.

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Без рукавів

Цього сезону однією з найтрендовіших покупок є дублянка без рукавів, яка з легкістю може скласти конкуренцію пуховим жилетам. Поки ще не надто похолодало, є можливість насолодитися цією гостромодною новинкою і скласти десятки цікавих образів. Носіть її з спідницями і чоботами в стилі вестерн, комбінуйте з грубими черевиками на масивній підошві та улюбленими джинсами, міксуйте з трикотажними костюмами або накидайте поверх літніх суконь у парі з водолазками. Наших фаворитів ви знайдете в колекціях Celine, Givenchy та Miu Miu.

Дублянки-пальто

З настанням холодів на зміну модним пальто і тренчам приходять теплі дублянки з оздобленням з овчини, які цього сезону можуть бути не лише короткі, а й довгі. Так, затишні замшеві або шкіряні пальта прямого крою з гладеньким, ворсистим або кучерявим хутром стануть вашим улюбленим верхнім одягом на період зими. У Chloe ви можете зустріти дублянку-трансформер, яка за бажання з довгого пальта перетвориться на коротку куртку. Тим часом Bally зробили ставку на мінімалістичне пальто прямого крою, яке можна носити як зі спортивними костюмами, так і діловими ансамблями, а Boss оспівали дублянку до колін, виконану у стилі печворк.

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