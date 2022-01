Мода 2022: які шуби та дублянки у тренді

Крім вовняних пальто, шуб зі штучного хутра та об’ємних пуховиків, цього сезону список модного верхнього одягу поповнили дублянки. Серед найактуальніших моделей ― класичні авіатори, запозичені з гардеробу льотчиків, укорочені дублянки до талії, пухнасті варіанти, наче вдягнуті навиворіт, моделі без рукавів та довгі пальта на овчині.

Дублянка-авіатор ― позачасова модель, яка спочатку була головним елементом гардеробу пілотів. Згодом ця тепла oversize-куртка з овчиною перекочувала до зимового арсеналу модниць. У нових колекціях дизайнерів з’явилися сучасні варіації дублянок-авіаторів, які точно знадобляться вам цього сезону. Fendi представили білу об’ємну модель, David Koma показали чорну дублянку з об’ємним коміром з овчини, а Balmain запропонували вибирати культову куртку в коричневій гамі кольорів.

Для дівчат, які встигли вже придбати модну класичну дублянку, дизайнери пропонують купити ще вкорочену модель, що закінчується на лінії талії. Така дублянка матиме стильний вигляд як у повсякденних, так і у вечірніх образах. Celine пропонують носити утеплену мінікуртку в молочному відтінку з грубими черевиками, теплим джемпером і базовими джинсами, Givenchy комбінують коротку білу дублянку з плісированою спідницею і ботфортами-панчохами, а Fendi показують поєднання теплої мініверсії в парі зі светром грубого плетення.

Цього сезону однією з найтрендовіших покупок є дублянка без рукавів, яка з легкістю може скласти конкуренцію пуховим жилетам. Поки ще не надто похолодало, є можливість насолодитися цією гостромодною новинкою і скласти десятки цікавих образів. Носіть її з спідницями і чоботами в стилі вестерн, комбінуйте з грубими черевиками на масивній підошві та улюбленими джинсами, міксуйте з трикотажними костюмами або накидайте поверх літніх суконь у парі з водолазками. Наших фаворитів ви знайдете в колекціях Celine, Givenchy та Miu Miu.

З настанням холодів на зміну модним пальто і тренчам приходять теплі дублянки з оздобленням з овчини, які цього сезону можуть бути не лише короткі, а й довгі. Так, затишні замшеві або шкіряні пальта прямого крою з гладеньким, ворсистим або кучерявим хутром стануть вашим улюбленим верхнім одягом на період зими. У Chloe ви можете зустріти дублянку-трансформер, яка за бажання з довгого пальта перетвориться на коротку куртку. Тим часом Bally зробили ставку на мінімалістичне пальто прямого крою, яке можна носити як зі спортивними костюмами, так і діловими ансамблями, а Boss оспівали дублянку до колін, виконану у стилі печворк.

