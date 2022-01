Гороскоп на 12 січня 2022 року підкаже, кому варто остерігатися травм, а кому із знаків зодіаку зроблять пропозицію, від якої важко відмовитися. Читайте гороскоп на 12 січня від екстрасенсів СТБ.

Більше на тему: Гороскоп на тиждень з 10 по 16 січня 2022 року

У середу Овни можуть зіткнутися зі своїми давніми страхами або проблемами. Можливо, ви зустрінетеся з друзями або підете до лікаря.

Вам варто бути спокійними та не реагувати на провокації ― можливо, справи, над якими ви давно працювали, проваляться або не принесуть результату.

У середу інтуїція може підводити Близнюків, тому не варто ухвалювати поспішні та ризиковані рішення.

Не найкращий час для здійснення великих фінансових операцій. День більше підходить для планування на місяць та сезон.

Леви можуть стати жертвами чуток і пліток, тому краще запастися терпінням і не провокувати конфлікту, навіть якщо чутки дійдуть до вас.

У Дів можливий конфлікт, який призведе до серйозної сварки, тому день варто проводити під егідою самоконтролю і не забути розслабитися ввечері.

У Терезів можливі творчі конфлікти з жінками. На вас очікує активний день з великою кількістю зустрічей та обговорень, проте не чекайте результатів одразу.

У Скорпіонів буде багато завдань, які потребують уваги до деталей та прискіпливого аналізу. Можливо, вам доведеться прислухатися до порад і задіяти фантазію.

У Стрільців може виникнути бажання скористатися чужими ідеями або порадами. День більше підходить для духовної освіти та самопізнання.

У середу Козерогам варто уникати великих натовпів та небезпечних подорожей ― є ризик травмуватися або захворіти. Вечір проведіть із сім’єю.

Якщо у вас немає чіткого плану дій, усі справи можуть піти шкереберть. Можливо, час звернутися по допомогу.

Риби можуть отримати заманливу робочу пропозицію. День буде повен дрібних приємностей, а стосунки із кимось можуть набути романтичного відтінку та флірту.

Більше на тему: Графік магнітних бур на січень 2022: як справлятися з поганим самопочуттям

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.