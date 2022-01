Старий Новий рік – містична пора. Заведено вважати, що в ніч з 13 на 14 січня настає найкращий час для ворожінь. Саме в цей день ви можете розкрити всі таємниці майбутнього та дізнатися найпотаємніше. Пропонуємо вам добірку популярних ворожінь, які за правильного виконання допоможуть не лише зазирнути в майбутнє, але і дізнатися свою долю. Детальніше – в матеріалі.

Одне з найпоширеніших ворожінь на Старий Новий рік. Щоб виконати його правильно, господиня дому, яка запрошує гостей, повинна приготувати вареники з картоплею, в які обов’язково потрібно покласти начинку у вигляді невеликих сюрпризів. Суть ворожіння в тому, щоб ніхто не знав, з чим саме попадеться вареник, адже саме за його начинкою визначають, що чекає людину в новому році!

Ворожіння на дзеркалах можна проводити не тільки на Старий Новий рік, а й на Водохреще. Слід зазначити, що цей вид ворожіння вважається дуже небезпечним, тому перед тим як випробовувати долю, гарненько подумайте. Для проведення ритуалу візьміть два дзеркала (великих і бажано однакової величини), встановіть їх один навпроти одного та зробіть так, щоб вони підсвічувались двома свічками. Дівчина, яка ворожить, повинна прогнати з кімнати котів, собак, птахів, а також сторонніх людей. Залишити в приміщенні можна лише кілька осіб. Але і тут є кілька важливих правил: вони в жодному разі не повинні дивитися в дзеркало, підходити до того, хто ворожить, або розмовляти. Дзеркала слід встановити так, щоб у віддзеркаленні з одного дзеркала в іншому утворився довгий коридор. Саме в кінці цього коридору повинен з’явитися ваш суджений. Але дивитися іноді доводиться досить довго і побачити ви можете не тільки судженого… а і всяку нечисть.

Одне з найпростіших, а головне, безпечних видів ворожіння. Насипте в банку будь-якої крупи, при цьому загадавши питання. Після цього лівою рукою дістаньте жменю крупи і перерахуйте зерна. Парна кількість означає позитивну відповідь, непарна, відповідно, негативну.

Напередодні Старого Нового року перед тим, як лягати спати, покладіть під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці, не дивлячись, витягніть одну з карт. Масть карти вкаже на те, яким буде ваш майбутній чоловік.

Цей вид ворожіння нагадує гру. Дівчата повинні по черзі катати каблучку по підлозі. Якщо вона покотиться до дверей, дівчина скоро вийде заміж.

Дізнатися ім’я майбутнього чоловіка дуже просто. Для цього достатньо вийти на вулицю і попросити першого зустрічного назвати його ім’я. Однак це не означає, що саме ця людина ваш суджений – до уваги слід брати лише його ім’я.

