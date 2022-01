Які сюрпризи принесе перший місяць нового 2022 року? Хто зможе покращити свій добробут у січні? І як грамотно розпорядитися капіталом та не зазнати непотрібних витрат? Дізнайтесь у фінансовому гороскопі для кожного знака зодіаку на січень 2022 року від екстрасенса Хаяла Алекперова.

У січні розташування небесних тіл сприятиме вдалому вирішенню фінансових питань. Цей період для Овнів ― сприятливий час для нових придбань: ваші покупки будуть не лише вдалими, а й вигідними.

Початок року ― вдалий привід для нових справ та починань. Зірки обіцяють вам не тільки успіх, а й гарну фінансову віддачу. Проте з неперевіреними партнерами у фінансових питаннях варто бути обережнішими. Є велика ймовірність, що за ваш рахунок люди намагатимуться вирішити власні проблеми.

На початку року зірки радять Близнюкам бути максимально пильними у грошових питаннях. Є ймовірність фінансових втрат. А тому уникайте спонтанних угод і намагайтеся у всьому сподіватися на себе ― люди, на яких ви розраховуєте, можуть вас підвести.

Січень ― сприятливий час для Раків у фінансовому плані. Зірки обіцяють представникам знака несподіваний прибуток. Головне при цьому ― не проґавити його через власні лінощі і нерішучість. Тому активніше беріться за нові починання і не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Початок року для Левів ― чудовий час, щоб подумати про серйозні придбання. Фінансова ситуація порадує своєю стабільністю. А тому саме час задуматися про вигідні капіталовкладення або значні покупки.

Січень може стати початком нового етапу у відносинах Дів із фінансами. Представники знака багато в чому переглянуть свої витрати й капіталовкладення, що дасть змогу покращити їхній добробут. Головне при цьому ― прислухатися до своєї інтуїції. Вона дасть правильні підказки.

Розташування небесних тіл може підштовхувати представників знака до надмірної марнотратності. При цьому в січні є велика ймовірність незапланованих витрат. А тому від спонтанних покупок «за велінням серця» краще відмовитись. Намагайтеся ретельніше планувати свій бюджет.

Місяць потішить Скорпіонів фінансовим зростанням. Представники знака можуть вийти на бажаний рівень доходу. Та при цьому не варто концентруватись тільки на економії коштів. Порадувати себе приємною покупкою буде не зайвим, і навіть навпаки ― надихне вас рухатися далі.

У цей період Стрільці зможуть владнати багато своїх фінансових труднощів, що дасть їм змогу видихнути і розслабитися. Наприкінці місяця можливі несподівані грошові надходження ― можливо, вам повернуть старий борг або ви отримаєте віддачу від колишніх старань у професійній сфері.

У цей період побутова сфера вимагатиме від Козерогів чимало фінансових вкладень. Та не варто через це засмучуватися. Що оперативніше ви вирішите труднощі і що легше віддасте гроші на ці цілі, то швидше та простіше зможете поповнити свої витрати.

Не варто поспішати у вирішенні фінансових питань. Розташування небесних тіл може підштовхувати вас до імпульсивності та неуважності, через що є великий ризик грошових втрат і нераціональних витрат.

Січень не обіцяє Рибам великих доходів. Але не варто засмучуватися через це. Намагайтеся трохи попрацювати на перспективу. Ваші зусилля і старання не залишаться непоміченими.

