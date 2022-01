Здавна астрологи вважають, що на життя людини впливають зірки та планети. Деякі планети є покровителями людей, по сузір’ях читають долю. Найближче до нас небесне тіло ― Місяць ― впливає на припливи та відпливи, розвиток рослин, настрій та здоров’я людей. Місячний календар на січень 2022 року підкаже, які дні будуть під впливом Місяця вдалими та для яких справ.

Сприятливі місячні дні для початку нових справ у січні 2022 року: 4, 5, 7, 12, 13, 19 та 22 січня.

Енергетично сприятливі дні в січні 2022 року: 1, 3―5, 7, 11, 13, 15, 19, 21―27, 29 та 30 січня.

Несприятливі місячні дні для початку нових справ у січні 2022 року: 2 та 31 січня.

Енергетично несприятливі дні в січні 2022 року: 2, 8, 9, 18, 20, 21, 28 та 31 січня.

